Arturo Peniche niega tener coronavirus y estalla contra quienes lo aseguraron

México.- Ante la difusión de que el actor mexicano Arturo Peniche estaba infectado de coronavirus luego de que se revelara que pasaba por difíciles momentos en su vida debido a que en un mes cuatro de sus familiares habían muerto debido a este virus, éste reaparece en las redes sociales para aclarar los rumores y estalla contra quienes aseguraron que tenía dicha enfermedad.

A través de las redes sociales, el actor compartió un video aclarando todo esto y estalló contra Fabián Lavalle, quien aseguró que tenía coronavirus en el programa "Chismorreo TV", situación que molestó mucho a la estrella y desmintió ser portador del virus.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Voy a ser breve, directamente para el Señor Fabián Lavalle. No estoy contagiado de COVID-19, estoy muy bien", dijo el actor visiblemente molesto.

Peniche, de 58 años, exhortó a los medios de comunicación investigar más antes de dar alguna información y puntualizó que él siempre está dispuesto a contestar para cualquier situación. "El señor dice que en su programa hacen investigación a fondo, pues que investiguen bien o me llamen por teléfono al menos para cerciorarse".

Asimismo, dijo que cuatro de sus familiares sí fallecieron a causa del coronavirus, sin embargo, ellos no estaban en la Ciudad de México, por lo que no tuvo contacto con ellos: "Tengo familiares que sí están enfermos, pero están en Mérida, no en Ciudad de México. He tenido decesos por el Covid-19 en mi familia, sí, pero yo no estoy contagiado".

Finalmente, el famoso dijo que no es nada personal en contra de Fabián Lavalle, pero le pidió que tenga más cuidado al momento de compartir información y asegurar algo, ya que puede tratarse de información falsa: "Tómate la molestia de marcarme, yo te contesto. Sabes que te quiero, te respeto, pero es una mentira lo que están diciendo".

Brandon Peniche habla sobre su salud

Por otro lado, Brando Peniche, hijo de Arturo, también aclaró su estado de salud, pues, después de haber salido positivo a coronavirus a una prueba rápida, tuvo que retirarse de Venga La Alegría, donde es conductor, y comenzó el aislamiento con su familia hasta obtener nuevos resultados hechos con la prueba oficial.

Finalmente, las pruebas dieron negativo a presencia de anticuerpos en su organismo, razón por la que el conductor retomó su trabajo en el programa matutino de TV Azteca.