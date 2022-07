Arturo Peniche: producciones con las que ganó el distintivo de galán de telenovelas

A sus 60 años de edad, el actor mexicano Arturo Peniche se conserva como los buenos vinos. Es considerado uno de los galanes de las telenovelas. Ha protagonizado una gran variedad de melodramas en Televisa, al lado de reconocidas actrices como Thalía, Victoria Ruffo, Érika Buenfil, Gaby Spanic, Laura Flores y muchas más.

Una de las telenovelas donde le hizo honor a su distintivo de galán de telenovelas fue en "María Mercedes" con su personaje de Jorge Luis la cual protagonizó en la década de los 90's junto a Thalía, Laura Zapata, Carmen Salinas, Nicky Mondellini y Diana Golden.

Con Victoria Ruffo, la llamada "Queen de las telenovelas" (ex pareja sentimental del comediante mexicano Eugenio Derbez), Arturo Peniche conquistó a la audiencia con su rol estelar y de galán. Ambos conformaron una de las parejas más queridas de la televisión mexicana, al protagonizar "Victoria", "En nombre del amor" y "La malquerida".

Otra de las producciones donde refrendó su distintivo de galán de telenovelas, fue en "Mujeres engañadas" con Karla Álvarez y Sabine Moussier; "Amor en silencio", "Corazones al límite" y "A que no me dejas", al lado de Érika Buenfil ("la reina de TikTok"); "El alma no tiene color" y "Siempre te amaré" con Laura Flores y varios melodramas más.

Arturo Peniche regresa este año como galán de telenovelas en "Mi secreto", donde también estarán Macarena García, Diego Klein, Andrés Baida e Isidora Vives. En esta nueva historia, el actor, originario de la ciudad de México, hará pareja con Karime Lozano.

En una entrevista para Televisa Espectáculos, el querido histrión comentó sobre este nuevo proyecto: "yo, como intérprete, voy a tener chance de retomar el rol que hice durante muchos años del galán bueno, pero con un carácter muy intenso, entonces, creo que vale mucho la pena".

Arturo Delgadillo Peniche, papá del también actor Brandon Peniche, también es cantante y productor de teatro y música. En la entrevista antes mencionada, señaló que siempre se mantiene activo, realizando las cosas que más le apasionan.

"Si no estoy actuando, estoy produciendo teatro, si no estoy produciendo teatro, estoy produciendo música, si no estoy produciendo música, estoy cantando, si no estoy cantando, estoy ocupándome, haciendo programas de cocina, etc.".