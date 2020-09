Arturo Peniche se separa tras 38 años de matrimonio: "Noy hay vuelta atrás", revela

México. El actor mexicano Arturo Peniche se divorcia tras 38 años de matrimonio: "Noy hay vuelta atrás", revela respecto a su separación de Gabriela, y sorprende también al declarar que se dio cuenta de que le estorbaba a su mujer, por eso "me tengo que quitar de ahí".

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Arturo Peniche, quien es originario de Ciudad de México y es hermano de los también actores Alejandra Peniche y Flavio Peniche, menciona que su matrimonio de años ya no tiene salvación.

Arturo y Gabriela, quien fue su esposa durante casi cuatro décadas, están separados desde hace casi dos meses, señala él a Castañeda, y entre algunos de los motivos por los que se divorcian, y que no tiene problema en hacer públicos, destaca que ya no se entendían.

Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria. Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras."

Y menciona que jamás se divorciará de Gabriela, porque no quiere fracasos en su vida y un divorcio así lo visualiza él.

Siento que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí. La molesto hasta con la verdad y ya no quiero ofenderla."