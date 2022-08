Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, denuncia acoso en calles de CDMX

México. La modelo Ary Tenorio, novia del youtuber Luisito Comunica, denuncia en sus redes sociales que fue víctima de acoso en calles de CDMX y por ello se sintió indignada.

Ary, quien es originaria de Venezuela, narra que iba por la calle cuando un hombre se le acercó y comenzó a molestarla y tocarla sin su consentimiento.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en un amoto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’. Antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”.

“El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada", menciona la joven en su video de denuncia.

Tras el hecho, Ary, pareja sentimental de Luisito Comunica, dice que le soltó un golpe al sujeto, luego se fue manejando tranquilamente y la gente que presenció el momento incómodo se quedó callada, no dijo nada, dice también.

Pero la modelo revela que no es la primera vez que le ocurre algo igual. Cinco años atrás también fue acosada en el metrobús de la Ciudad de México.

“Estaba en el vagón de mujeres. Llega el hombre, yo estoy agarrada del tubito y que se me pega y una señora se da cuenta y me dice: ‘Hija hazte para acá', entonces el hombre sigue de intenso."

A este hombre, dice Ary, le dio un puñetazo en su pecho con todas sus fuerzas y luego puso cara de víctima, incluso negó que se haya pasado de listo con ella.

"Esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento, no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pase por la cabeza", destaca la también youtuber.

Ary Tenorio pide un alto a estas actitudes misóginas, pues aseguró que las mujeres tienen el derecho de poder salir a caminar sin sentirse amenazadas o en peligro por hombres en la calle.