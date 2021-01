Asaltan a Ingrid Coronado en un supermercado de CDMX

México. La conductora de televisión Ingrid Coronado, exesposa del también conductor Fernando de Solar, con quien tiene dos hijos, da a conocer en su cuenta de Instagram que sufrió el robo de su cartera mientras se encontraba en el supermercado.

Ingrid Coronado, quien fue conductora durante varios años en el programa de televisión Venga la Alegría, fue víctima de la delincuencia, comparte, y a pesar del hecho que ocurrió en Ciudad de México, tomó las cosas con optimismo y agradeció que no le pasó más nada.

Hasta de las cosas “malas” podemos agradecer. Por ejemplo, el otro día me robaron mi cartera en el súper, me la sacaron de mi bolsa sin que me diera cuenta y, a pesar de que me golearon, agradezco que fue sin violencia”, refiere sobre su experiencia.