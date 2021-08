"Asco", expresó Julián Gil al atacar no solo a Marjorie de Sousa, sino también a Victoria Ruffo

En el medio del espectáculo en México se han formado dos bandos: Eugenio Derbez con Julián Gil y Victoria Ruffo con Marjorie de Sousa; en días recientes han arremetido unos contra otros ya sea ante los medios de comunicación o a través de redes sociales.

El comediante mexicano Eugenio Derbez se solidarizó con el actor argentino Julián Gil, ya que como él, hace años no pudo convivir con su hijo José Eduardo Derbez. Luego de su separación, la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo se quedó con la custodia y por mucho tiempo, no permitió al también productor de televisión ver al hijo que tuvieron en común.

En el caso de Julián Gil la situación es un tanto similar; tras su separación de Marjorie de Sousa comenzaron una batalla en los juzgados por la manutención y custodia de su hijo Matías Gregorio. La actriz venezolana logró quitarle la patria potestad al galán de telenovelas y hoy en día, padre e hijo están separados.

Hace unos días Eugenio Derbez expresó sobre el caso de Julián Gil: "pasé por eso y es un dolor terrible, el ni siquiera poder acercarte a tu hijo". Asimismo mostró su molestia de que la prensa de espectáculos le pregunta a su hijo José Eduardo Derbez, cómo se siente por esa etapa en la cual su papá no estuvo con él.

"Y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan: 'José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?', es muy diferente. Yo estuve años y años con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo, ese es mi coraje contra su mamá".

Posteriormente Julián Gil compartió esta entrevista de Eugenio Derbez en sus redes sociales, arremetiendo no solo contra Marjorie de Sousa, sino también contra Victoria Ruffo. "Y este no es un caso de Eugenio y Julián no, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad por esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar, le tocó a él me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños".

Victoria Ruffo mostró su apoyo a Marjorie de Sousa. Foto: Instagram @victoriaruffo

Victoria Ruffo, la llamada "Queen de telenovelas" no se quedó de brazos cruzados ante los ataques de su ex pareja Eugenio Derbez y Julián Gil. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía junto a Marjorie de Sousa, en muestra de solidaridad.

Al ver esta imagen de Victoria Ruffo junto a Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil volvió a arremeter en contra de las actrices. En las stories de su perfil en Instagram publicó el siguiente mensaje:

"Asco, Dios las cría y ellas se juntan, no se puede justificar en la vida lo injustificable... punto".

Julián Gil no está de acuerdo con lo que Victoria Ruffo le hizo a Eugenio Derbez hace años, al no permitirle ver a su hijo José Eduardo Derbez, misma acción que como ha manifestado en varias ocasiones, hoy en día lleva a cabo Marjorie de Sousa al mantener alejado a su hijo Matías.

Leer más: Galilea Montijo le pone un pause a la muerte de su padre para celebrar su aniversario de bodas