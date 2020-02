Asegura Raquel Bigorra que Daniel Bisogno tiene problemas de identidad

Todos recuerdan el fuerte problema que tuvieron Raquel Bigorra y Daniel Bisogno en el pasado, tema del que habló en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante del programa "De Primera Mano" y reveló que el conductor de "Ventaneando" tiene problemas de identidad.

Recordemos que fue en junio del 2019 cuando el conductor aseguró que Bigorra lo había traicionado y había vendido exclusivas con información falsa a la popular revista "TvNotas", ahora ella revela que no quiere volver a ver a Bisogno, incluso que ya hasta lo perdonó.

Lloré muchísimo y estuve muy triste. Me gusta ponerme del otro lado de la persona, pero no es la primera vez que hacen esto contra alguien. Ahora me tocó a mí. Soy amiga: no pensé que me iba a tocar. Entendí que es su forma de vivir... ¿Si la otra persona está lidiando con un problema de identidad cómo me voy a poner a pensar que me va a cuidar o me va a querer?", dijo la conductora cubana durante el programa De Primera Mano.