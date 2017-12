Aseguran habrá masivo "corte de cabezas" en Netas Divinas

Las televisoras atraviesan por fuertes crisis tanto por motivos económicos como por bajos niveles de audiencias, que las han llevado a realizar sorpresivos ajustes.

Varios canales de Televisa se han visto en la necesidad de dichos reajustes. Uno de estos es Unicable. Uno de los programas estelares de este canal, es Netas Divinas conducidos por guapas conductoras como Yolanda Andrade o Gloria Calzada.

Desde hace unas semanas, muchos se ha dicho que Netas Divinas saldrá del aire.

De acuerdo al periodista Alex Kaffie, con el reciente nombramiento de Raquel Rocha como Directora Creativa de Unicable, cortará cabezas y reestructurará todo para alcanzar nuevos objetivos, atrapar más audiencia y levantar números, por lo que decidió terminar con varios programas, y ya se habla de que Unicable se llamará Única, pues será dirigido para el público femenino.

Directamente señalan que Netas Divinas ya tiene los días contados y las conductoras Isabel Lascurain, Gloria Calzada, consuelo Duval, Sherlyn y Yolanda Andrade ya no seguirán en la pantalla chica.

La pura diversión #NetasDivinas Una publicación compartida de Netas Divinas (@netasdivinastv) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 10:50 PST

Sin embargo, Alex Kaffie asegura que Netas Divinas continuará al aire, pero renovado. Asi mismo, al parecer la sinaloense Yolanda Andrade será la única de las actuales conductoras del programa, quien “sobreviva” al corte de cabezas, quedando al frente de dicha emisión.

#11AñosDeNetas #11AñosDeSerLaNeta Una publicación compartida de Netas Divinas (@netasdivinastv) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 8:18 PST

Se habla de que Natalia Téllez, quien actualmente conduce el matutino de Las Estrellas, Hoy, es una de las candidatas más fuertes para la nueva etapa de Netas Divinas.

Cara de cansancio y sudadera encogida buen sábado Una publicación compartida de Natalia Tellez (@natalia_tellez) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 8:01 PST

Un divertido video de Susana Zabaleta, confirmaría que casi todos los programas de Unicable serían cancelados.

Gloria Calzada negó todo mostrando su descontento. De hecho, aunque se decía que Netas divinas había sobrevivido a la transformación del canal, pero sus conductoras no, Gloria sostuvo que no les han informado si perderán su empleo.

“No nos han dicho absolutamente nada. Todo lo que sabemos es lo que todos han especulado”.

“Lo que dijo Susana Zabaleta no significa nada para nosotros. Así no se hacen las cosas entre compañeros, lo digo con toda franqueza. Hizo un video que lo vi por equivocación y no es la manera de despedirte”.