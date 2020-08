Aseguran que Belinda llega hoy a los 31 años de edad y no a los 28 como todos piensan

Belinda se encuentra de festejando su cumpleaños el día de hoy, pero muchos de sus fans están realmente confundidos, esto después de que la revista Tv Notas diera a conocer la supuesta verdadera fecha de nacimiento de Belinda la cual supuestamente fue el 15 de agosto de 1992 y no la de 1989 como todo mundo cree, por lo que hay mucha incógnita sobre su verdadera edad.

Es por eso que varios portarles se dieron la tarea de investigar la verdadera edad de Belinda, pero un usuario dio con la curp personal de la interprete de Bella Traición, confirmando que Belinda sí nació en 1989 y no 1992 como todo mundo ha estado pensando en estos últimos días, por lo que llegó a los 31 años de edad y no a los 28, por si fuera poco los internautas aseguran que Belinda no debe sentirse avergonzada por su edad, ya que se ve radiante.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aunque muchos de sus fans están contentos por saber la verdadera edad de Belinda, ella al parecer se molestó con algunos de ellos, incluso los bloqueó, pues no le gustó que su edad quedara evidenciada y que mucho menos se convirtiera en tendencia, pues estos últimos días la cantante pop ha estado en el ojo del huracán.

Belinda llegó el día de hoy a los 31 años de edad/Instagram

"Belinda me bloqueo por publicar el video donde dice su edad Cara de preocupación @belindapop “no tiene nada de malo llegar a los 30” pero bueno veo que para ti si..", "Pues si pero eso la hace ver que le imparta mucho lo que la gente piensa y no va de acuerdo a su speech de “love yourself”", "Yo soy del 93 y cuando Belinda saco su disco ya tenía como 15 o16 años y yo apenas estaba en 6° de primaria ahora resulta que es de mi edad jajajajaja", escribieron los usuarios sobre la edad de Belinda.

Belinda ha sido muy cuestionada por su verdadera edad/Instagram

A la polémica edad de Belinda se suma el amorío que tiene con el cantante Christian Nodal, ya que a unos días de darse a conocer su romance, se dio a conocer que la cantante dejó de seguir a Christia Nodal de Instagram y viceversa, lo que ocasionó tremenda polémica, ya que se empezó a especular que dicha relación era un truco publicitario.

El documento que supuestamente comprueba la edad de Belinda/Twitter

Aunque dicha acción sigue dejando a todos sorprendidos y aunque Belinda asegura que le hackearon la cuenta a Christian Nodal, ella insiste en que su amor es muy real, pues asegura que el cantante de música ranchera en verdad la flechó, por lo que comentó para el programa Ventaneando como se siente al ser novia de Christian Nodal.

El romance de Belinda y Christian Nodal ha sido muy cuestionado/Instagram

"Obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando, es una historia muy bonita de hecho esta es la primera vez que yo hablo así, en toda mi carrera lo cual es algo nuevo, porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón", dijo Belinda para Ventaneando.

Pero quién está seguro de que Belinda y Christian Nodal mienten es Daniel Bisogno, pues señaló que todo es publicidad para ambos cantantes, incluso los encaró para que dijeran la verdad, pero Belinda lejos de molestarse dijo que su relación es muy verdadera.

Mi Beli sabes el cariño de tantos años, pero de repente hay gente, digo me imagino a ustedes no les va a importar, pero habrá gente como yo incluido que creemos, que esto no nos convence no creemos que esto sea verdad, porque crees tú que se este suscitando esto parte del público.

Por su parte Belinda dijo que los únicos que saben lo que realmente sienten son Christian Nodal y ella, por lo que prefiere que los haters sigan cuestionando el amor que se sienten los dos cantantes.



Te puede interesar

Así fue la primera presentación como novios de Belinda y Christian Nodal en "La Voz" (VIDEO)

Belinda cuenta cómo Christian Nodal le pidió que fuera su novia, entre una cena romántica y fuegos artificiales