Aseguran que Galilea Montijo dejará Televisa para irse a TV Azteca

En repetidas ocasiones a lo largo de este 2019, mucho se ha dicho que Galilea Montijo saldrá del Programa Hoy para llevar a cabo nuevos proyectos; en vísperas del Año Nuevo estos rumores han resurgido a raíz de una fotografía que compartió el comentarista deportivo Luis García.

Supuestamente Galilea Montijo no solo dejará el Programa Hoy, sino también Televisa para formar parte este 2020 a las filas de TV Azteca. La conductora de televisión formará parte de un nuevo proyecto en la televisora del Ajusco, junto a Carlos Loret de Mola (quien en agosto pasado dejó de ser parte de los periodistas estelares de Televisa) y Luis García. "Nuevos proyectos en el horizonte con este par de genios: Galilea y Carlos Loret, carajo", comentó en una publicación en redes sociales el comentarista deportivo de Televisión Azteca.

Nuevos proyectos en el horizonte con este par de genios: @GalileaMontijo y @CarlosLoret carajo!!! pic.twitter.com/0Ow1rpGeHc — Luis García P (@GarciaPosti) December 13, 2019

De momento Galilea Montijo no ha confirmado ni desmentido estos rumores. En julio pasado la tapatía comentó a varios medios de comunicación que como todo en la vida, hay ciclos que deben cerrarse, señalando que le molesta mucho más la idea de caer en la monotonía, mencionando que le gustaría irse pronto del Programa Hoy.

A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía.

"Muchas veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces eso se lo dejo yo a mis jefes". Pero, ¿qué haría Galilea Montijo si saliera de "Hoy"? La también actriz respondió: "me gustaría mucho meterme en el área de negocios, aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas, meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría".

Galilea Montijo entró al matutino en 2008 en lo que fue la etapa 6 del programa. En dicha etapa por tan solo un año el Programa Hoy estuvo bajo la producción de Roberto Romagnoli, pero además, tuvo una menor duración debido a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Beijing. Además de Gali los conductores eran: