Aseguran que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza solo quieren publicidad

Tal parece que el escándalo entre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza tiene a muchos con la duda, ya que aseguran que la separación de ambos solo se trata de marketing para hacer más populares sus canales de YouTube.

Y es que después de que Lizbeth Rodríguez dijera que Juan de Dios Pantoja fue infiel muchos seguidores de la lindura mayor se le fueron en contra, pero en los últimos días han hecho una revuelta donde afirman que todo se trata de publicidad para ambos.

La youtuber Yoss Hoffman dijo en su canal que la mayoría de los pleitos entre influencers y youtubers son armados, aunque aseguró que el de los jukilop se salió de control, ya que las consecuencias se vieron reflejadas en Twitter donde los involucrados se han dicho de todo.

Lo que sí sé es que por primera vez probablemente esta sea una polémica en la que cayeron que no fue planeada, no fue bajo el control de ellos y eso me pareció bastante interesante, dijo la youtuber.