Aseguran que Rafael Amaya tiene a una hija no reconocida de 26 años

Un escándalo más se suma a la carrera de Rafael Amaya, pues ahora aseguran que el actor tiene a una hija no reconocida, a quien tuvo cuando era un adolescente.

El actor Rafael Amaya ha estado recientemente en el ojo público debido a los rumores de una recaída en las adicciones que ha negado que sea verdad. Ahora, una investigación reveló que el actor de ‘El Señor de los Cielos’ tiene una hija de 26 años, y la madre de la joven rompió el silencio.

El nombre de la supuesta hija de Rafael Amaya es Yomairi, graduada con honores de la carrera de criminalística.

Fue el famoso programa de espectáculos ‘Ventaneando’ quienes dieron con la información que apunta a que Rafael Amaya tuvo durante su adolescencia a una hija que hoy en día no es reconocida por él. De acuerdo con el mismo programa, los vecinos de los padres del actor, estos habrían convivido algunas veces con la joven durante sus primeros cuatros años de vida.

Pese a ello, la madre de Rafael Amaya, Rosairo Núñez, negó al mismo programa que su hijo le haya dado una nieta, mientras que el mismo actor ha evadido la pregunta en diversas ocasiones, como ocurrió hace días en un evento público en Tijuana en el que intentó huir de la prensa al ser interrogado al respecto.

De ser cierto tal señalamiento, el actor de 44 años habría tenido a la joven a la edad de entre los 17 y 18 años.

La madre de la supuesta hija no reconocida, Elizabeth Gálvez, rompió recientemente el silencio en ‘Ventaneando’, dolida de que la abuela de Yomairi negara su existencia.

“Lo que hizo la abuela a mí me llegó mucho, porque no es como ella dice. Lo que dijo la señora de que no tenían un acercamiento con mi hija, ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, habla con su abuela, de hecho, ella fue la que le comentó que el abuelo estaba internado en San Diego, que tenía cáncer, y siempre han tenido el número de mi hija”, dijo.