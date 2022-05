Esta fue la última foto que compartió Alexander Millán antes de ser asesinado en Culiacán

El mundo de la moda está de luto en estos momentos, pues esta mañana fue asesinado Juan Carlos, mejor conocido como Alexander Millán, un reconocido maquillista de Culiacán, quien además era un reconocido influencer con miles de seguidores en redes sociales, donde compartía su estilo de vida, además de sus trabajos profesionales en diversas modelos, pero lo que llamó la atención fue la última publicación que hizo en sus historias donde se pregunta que es lo que se pondría hoy para comenzar su día.

Y es que en su último video se le puede ver con una bata y donde al parecer busca en su armario que es lo portaría este día para salir, pues se preparaba para darle una gran sorpresa a sus fans quienes lamentablemente se quedaron con las ganas.

Para quienes no lo saben, Alexander Millán era popular en sus redes sociales por compartir sus trabajos del antes y después, donde se puede ver a sus clientas convertirlas en unas verdaderas artistas, pues usaba todo su conocimiento para dejarlas muy bellas.

Además, Alexander Millán se caracterizó por colaborar con otros colegas del mundo de la moda mexicana, muchos de ellos locales, con los cuales también participó en eventos de lo más elegantes, dejando en claro la magnitud que tenía su profesionalismo, el cual siempre se destacaba y era ovacionado por sus clientes.

Como era de esperarse, sus miles de seguidores se mostraron consternados por la mala noticia, pues hace apenas unas horas había compartido en sus historias de Instagram que el día de hoy iba a pasar algo muy especial en su vida, por lo que sus fans entraron en shock por la lamentable noticia que ya le dio la vuelta a toda la internet debido a que era muy popular.

La última publicación del maquillista/Instagram

"Acababa de subir historias", "Que Dios te reciba con todo el amor", "Nooooooo es como si ya lo presintiera . DEP", "Y pensar que en sus historias dice que hoy pasaría algo muy especial", "No puede ser cómo es posible", "Descansa en paz mi perro no lo puedo creer mi niño, eras un Ángel mi corazón DEP", "Algo que no se podía esperar que tristeza", "En si última historia preguntó que se ponía hoy y Dios le puso alas. QDEP. Fortaleza para su familia", escriben las redes.

Alexander Millán también era amante de los viajes, pues cada que tenía agenda libre de inmediato se iba a un lugar exótico o de plano, era para irse a trabajar, pues era uno de sus placeres en la vida lograr algo grande en cuanto al maquillaje.