Asesinan a balazos a sobrino de El Potro de Sinaloa

El Potro de Sinaloa se encuentra devastado ante la muerte de su sobrino Óscar de 21 años de edad, quien fue asesinado la mañana de este viernes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

"Ahora fue un amanecer muy triste para mi, no pude evitar el llanto al saber que le quitaron la vida a mi sobrino hermoso Óscar Barraza Hernández a sus 21 años de edad, empezando a vivir, nosotros estamos tristes pero mi Dios está contento porque tiene un ángel guerrero allá en el cierlo para tocarle el acordeón", manifestó en un post en su cuenta de Instagram El Potro de Sinaloa.

El cantante del regional mexicano manifestó que vivirá por siempre en su corazón y en el de toda su familia: "con estas palabras despido a mi sobrino El Canelo Barraza".

José Eulogio Hernández, mejor conocido como El Potro de Sinaloa, compartió un significativo recuerdo en sus redes sociales. Se trata de un video donde su sobrino toca el acordeón mientras él canta.

Lo más importante es que canté con él como tres horas y le di un abrazote fuerte con mucho amor, porque lo quería mucho.

"Le dije que cada vez tocaba más bonito el acordeón y que me lo iba a traer para California pero el hubiera no existe, pero si Dios no quiso es porque ahorita tiene fiesta en los cielos".

Los fans del cantante sinaloense le enviaron muchos mensajes de apoyo y condolencias.

Un comando armado atacó a balazos dos jóvenes en la colonia CNOP, en la capital sinaloense, justo sobre la calle donde se pone el tianguis Los Huizaches. En este ataque perdió al vida el sobrino de El Potro de Sinaloa; el otro joven resultó herido.

Eran cerca de las 06:30 horas de este viernes, cuando se alertó a las autoridades sobre el ataque armado a los jóvenes en el cruce de la calles Minas y Pdte. Luis Echeverría. De acuerdo a información obtenida en el lugar de los hechos, los jóvenes circulaban en un autómovil Bora color gris, cuando de pronto fueron interceptados por varios autos de modelo reciente, tripulados por más de una docena de personas que portaban armas cortas y largas.

Al momento de observar el inminente ataque, los jóvenes decidieron descender del auto y emprender la huida a pie. Óscar "N" fue alcanzado y luego asesinado a balazos.

Por otra parte, el joven que resultó herido quedó metros más adelante tendido en el pavimento.