Asesinan a miembro de producción de la serie "Narcos" 

Sobre "Narcos".

De acuerdo a reporte de distintos medios, la serie se ha convertido en una de las más populares a nivel global de Netflix, pero no cuenta con el éxito imaginado en el país que inspiró su relato: Colombia. Si bien los críticos locales reconocen la calidad de la producción, desaprueban los acentos de los actores, la imagen que se muestra del país y el punto de vista “gringo”.

Sobre esto, el productor ejecutivo y director de algunos capítulos del show, el colombiano Andi Baiz, señaló a BioBioChile:

“El show es muy bien investigado, se hizo mucho research alrededor, y los escritores siempre me están preguntando a mi porque justamente eso es lo que no quieren que pase. Hay una consciencia muy fuerte de los creadores del show para que no quede unidimensional”, aseguró.