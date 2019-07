Asesinan a papá de Kim Samuel, joven cantante de K-Pop

San José del Cabo, Baja California.- José Arredondo, padre del joven cantante de K-Pop Kim Samuel, fue asesinado en su departamento en San José del Cabo. La Procuraduría General de Justicia de Baja California, dio a conocer que el cuerpo del papá del intérprete fue encontrado la tarde del pasado martes.

Según las primeras diligencias José Arredondo de nacionalidad estadounidense y de 58 años de edad, falleció tras ser golpeado con un “objeto contuso". Por el momento Kim Samuel no ha comentado nada sobre la muerte de su padre.

Brave Entertainment, agencia que representa al cantante de K-Pop, señaló en un comunicado de prensa: “hemos visto el informe. No tenemos ningún método para verificar esto actualmente”. Por su parte el pastor de José Arredondo, el reverendo James Ranger, confirmó la noticia y comentó al sitio Bakersfield.com, que el progenitor del cantante Kim Samuel había sido apuñalado.

#StayStrongSamuel se ha reportado recientemente que su padre José Arredondo, ha sido asesinado.En un reporte del canal de televisión estadounidense American station KGET, se dijo que un amigo cercano de la familia de Jose, confirmó que este fue asesinado a puñaladas pic.twitter.com/ohiModAdjd — lindas pecas Felix ���� (@lindoslunaresJK) July 17, 2019

Samuel Arredondo Kim, mejor conocido como Kim Samuel, es un cantante estadounidense de ascendencia mexicana y coreana. Nació el 17 de enero de 2002 en Los Ángeles, California. En abril de 2017 participó en la segunda temporada de Produce 101, representando a Brave Entertainment; los ganadores formarían parte de la nueva boy band Wanna One.

Durante la primera eliminación, se clasificó en el segundo lugar, pero no llegó a estar dentro de los once integrantes, y finalmente se ubicó en el puesto décimo octavo en general. El resultado fue recibido con sorpresa por parte de algunos espectadores, quienes esperaban que Samuel formara parte de Wanna One.

Kim Samuel debutó como solista el 2 de agosto de ese año. Su EP debut, Samuel The First Album (Sixteen), contó con las apariciones de varios artistas, incluyendo el rapero Changmo, que apareció en el sencillo Sixteen. Fue comparado en Corea del Sur con Justin Bieber.

El fandom de Kim Samuel ante la lamentable muerte de su padre, ha enviado sus condolencias a través de redes sociales.

La muerte del papá de Samuel me llegó demasiado, prácticamente le arrebataron la vida, eso es tan injusto.

Mis condolencias para él y para su familia, solo espero que sean fuertes, nadie está preparado para este tipo de noticia... #StayStrongSamuel pic.twitter.com/EJvX80BHuX — ���������������� �� (@femixrul) July 17, 2019