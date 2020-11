Asesinan al actor Eddie Hassell a los 30 años de edad

Una inesperada muerte vuelve a marcar al mundo del espectáculo, pues se dio a conocer que el actor Eddie Hassell de 30 años murió en un supuesto tiroteo, de acuerdo con el medio Deadline, quien informó la terrible noticia hace unas horas.

La corta carrera de Eddie Hassell fue muy destacada en la pantalla chica, ya que tuvo participaciones en series como Bones y Surfarce, además de películas como Los Chicos Están Bien y Jobs entre otras producciones las cuales fueron muy exitosas en su momento, por lo que el histrión alcanzó gran popularidad.

De acuerdo a los medios locales de Grand Prairie, Texas, lugar donde ocurrió el crimen, Eddie Hassell estaba afuera del departamento de su novia cuand ocurrió el tiroteo, por lo que el artista recibió un balazo en el estomago provocándole la muerte de inmediato.

Hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso sobre el asesinato del actor, por si fuera poco no se sabe con exactitud que ocurrió, por lo que la policía pidió ayuda a la población para recabar datos sobre la terrible escena donde perdió la vida Eddie Hassell.

Por si fuera poco la policía ofreció la recompensa de 2 mil 500 dólares para recabar más información sobre las personas implicadas en el hecho, además la novia del actor se encontraba en el departamento cuando ocurrió la desgracia.

En redes sociales el histrión tenía con más de seis mil seguidores y era un joven que siempre le gustó viajas, además le gustaban muchos los paisajes, por lo que su repentina muerte causó demasiado ruido en las redes sociales de Eddie Hassell.

Siempre te recordaré. Han pasado 12 años o más desde que te vi en persona, pero me siento afortunado de haber recibido un mensaje hace un par de meses. Me dijiste que estabas trabajando y surfeando "erryday", siempre fuiste tan divertido y amable. Recuerdo haber conocido a un niño de Texas en nuestro pequeño centro para adolescentes en El Segundo y fuiste tan amable de acompañarme a casa porque era muy tarde. Realmente esperaba que la noticia no fuera cierta. Navegar en paz Eddie, fueron los mensajes que recibió el actor en Instagram.