Asesinato de Efraín Ruales: detienen en Guayaquil, Ecuador a tres presuntos involucrados

Patricio Pazmiño Castillo, General de la Policía Nacional de Ecuador y Ministro de Gobierno, dio a conocer que en las investigaciones que llevan a cabo en conjunto la Policía de Ecuador y La Fiscalía General del Estado, fueron detenidas la madrugada de ayer viernes tres personas presuntamente involucradas en el asesinato del actor, músico y conductor de televisión ecuatoriano Efraín Ruales.

De momento no se ha confirmado o descartado la participación de dichas personas en el homicidio a plena luz del día. Efraín Ruales fue asesinado a balazos la mañana del miércoles 27 de enero de 2021 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tenía 36 años de edad. Aquella mañana el conductor de televisión salió del gimnasio al que acostumbraba a ir, tomó su automóvil y se dirigía a su hogar. En el trayecto un grupo de criminales le dio alcance y le dispararon. El joven actor murió en el lugar.

En conferencia de prensa Patricio Pazmiño Castillo manifestó que la investigación con respecto al asesinato de Efraín Ruales continúa. "En este momento se están desarrollando varias diligencias judiciales, hay un detenido en cuyo poder estuvo el carro que se usó para el ataque criminal, y dos retenidos".

El Ministro de Gobierno Ecuador comentó que a Alexis "N" de 18 años de edad, se le investiga porque tuvo en su poder el vehículo usado en el asesinato del conductor del show matutino "En contacto" (producido por la cadena de televisión ecuatoriana Ecuavisa). Asimismo señaló que dicho vehículo había sido reportado como robado el pasado 6 de enero; ante esto se le formularán cargos por ese hecho y se investigan otras acciones.

Patricio Pazmiño Castillo expresó: "la Policía de Ecuador y La Fiscalía General del Estado han realizado un trabajo técnico y minucioso para obtener pruebas físicas, tipográficas y en video. La investigación no ha terminado, hay elementos que siguen en reserva por su delicadeza e importancia".

Recientemente Pablo Ruales publicó en su feed de Instagram una desgarradora carta en memoria de su hermano Efraín Ruales. En su escrito dice manifestó que quizás un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular, una enfermedad mortal, los hubiera enfrentado a una resignación a la voluntad de Dios, pero la forma en la que le fue arrebata su joven vida "nos deja miedo, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío y más vacío social".

Aunque toda la familia y amigos de Efraín Ruales piden justica, recalcó que nada podrá llenar el vacío que dejó con su pronta partida. "A los que están leyendo o escuchando esto, ¿ya llamaste a tu hermano? ¿Ya lo abrazaste? ¿Ya le dijiste cuanto lo amas? ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? ¡Hazlo ahora!"

Yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo abrazar, decirlo que lo amo, decirle: 'que más hermano, te amo', si, todos me van a decir que igual me escucha pero no es lo mismo, lo necesito físicamente.