Asesinato de Efraín Ruales: famosos como Sebastián Yatra y Danilo Carrera, lamentan su muerte

El asesinato de Efraín Ruales ha causado gran conmoción y dolor. El conductor de televisión, actor y músico originario de Guayaquil, Ecuador, fue asesinado a balazos el miércoles 27 de enero de 2021. La vida le fue arrebatada a sus 36 años de edad. El homicidio ocurrió cuando Efraín se dirigía del gimnasio al que solía acudir a su hogar; en el trayecto fue interceptado por un grupo de delincuentes, quienes al darle alcance le dispararon.

A través de redes sociales varios famosos han lamentado el asesinato de Efraín Ruales. El conductor de televisión mexicano Marco Antonio Regil, expresó que tuvo el gusto de conocerlo en en show en vivo en Ecuador y el año pasado, estuvieron haciendo colaboraciones por Instagram.

"Él siempre estuvo muy comprometido con su desarrollo personal, sacó un curso en línea, yo le dí muchos ánimos y lo ayudé un poquito en su proceso, me duele que esto haya sucedido, no sé qué pasó, pero evidentemente mi corazón triste, mi equipo y yo le tomamos mucho cariño", expresó el presentador de programadas como "Atínales al precio" y "100 mexicanos dijeron".

El cantautor colombiano Sebastián Yatra se dijo con el alma partida tras enterarse de esta lamentable noticia, ya que no merecía irse tan pronto. Manifestó que siempre lo recordará como una persona llena de luz y uno de los primeros en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba, "siempre con esa autenticidad en el corazón y ganas de que a todos nos fuera bien, vas a ser realmente extrañado amigo".

Por su parte el actor ecuatoriano Danilo Carrera, ex novio de la actriz mexicana Michelle Renaud, en un video que publicó en sus redes sociales comentó haberse despertado con la misma triste noticia que había despertado a todo el Ecuador: el asesinato de Efraín Ruales.

Me duele porque se va un amigo, se va alguien al que admiro, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara. Estuve pensando todo el día en la palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay.

El protagonista de la telenovela mexicana "Quererlo todo", señaló que cuando te despides del mejor de todos, no hay las palabras correctas, "cuando te despides de alguien así de esta manera tan abrupta, no las hay, solo puedo decir que espero que esto no vuelva a pasar. Yo se que Efraín está ahorita en la gloria de Dios, porque siempre estuvo muy cerca de él dando su mensaje, alguien a quien admiro y quiero mucho". Asimismo Danilo Carrera resaltó que el legado de Efraín sigue y no lo pueden dejar morir: "todo lo que hiciste, lo que dijiste, lo que compartiste en redes, eso sigue, se te quiere. Descansa en paz".

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, mejor conocido como Nacho (integrante del dúo Chino & Nacho), pidió justicia para Efraín Ruales. "Pedir 'justicia' no es válido cuando lo que se roba es una vida, pero quienes conocimos a Efraín debemos exigir insistentemente que se encuentre y se castigue (bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes) a quienes cometieron el atroz acto de extinguir los latidos de un corazón tan especial".