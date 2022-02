¿Asesino? Alfredo Adame confiesa que disparó a dos asaltantes en CDMX

México. El actor Alfredo Adame no deja de dar noticias en el mundo del espectáculo, puesto que es una de las figuras más controversiales a nivel nacional.

Ahora Alfredo Adame hace público que una vez se vio involucrado en un evento en el que tuvo necesidad de disparar a dos asaltantes en CDMX, a uno lo desarmó y le disparó, cuenta.

A De Primera Mano reveló Adame que en un semáforo lo han asaltado cuatro veces y en una ocasión le pusieron una arma a su hijo, quien iba con él.

Alfredo Adame en el reciente pleito que tuvo en CDMX con dos presuntos asaltantes. Foto captura de video

Pero Alfredo persiguió al presunto asaltante y le llegó por detrás. "Le doy un golpazo, se cae pero saca una pistola, se la quito, se me queda enfrente y accioné el arma dos veces, su misma arma."

El delincuente corrió a un automóvil, relata el exesposo de la actriz Mary Paz Banquells, con quien tiene tres hijos.

"Del coraje que traía le aventé otro tiro al que iba manejando, le pego en el brazo. Como a los dos meses y medio un cuate me enfrenta en Facebook y me dice: 'Tú ya has matado gente, eres un asesino'. Y le dije: '¿Era tu hermano o tu primo?'. Supongo que el cuate se murió".

Adame se vio involucrado días atrás en un pleito en plena calle en CDMX, esto luego de que supuestamente un hombre y una mujer intentaran asaltarlo y quitarle su celular; hubo golpes y él fue a dar al suelo.

El hecho quedó grabado en un video y se viralizó en redes sociales, luego Alfredo Adame procedió legalmente en contra de la pareja y acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia formal.