Asgaror, una banda tributo con ganas de crecer

Culiacán, Sinaloa.- La banda española de folk metal Mägo de Oz es el común denominador en todos los integrantes de Asgaror, que durante cuatro años ha llevado allá donde se presente la oportunidad de vivir, aunque sea una parte, la experiencia de escuchar en vivo la música de la agrupación a la que rinden tributo.

Ana Gabriela Reyna, guitarrista rítmico; Jonathan Álvarez, flautista; Hugo Alejandro Reyna, baterista; Rodrigo Hernández, guitarrista; César Urrutia, guitarrista; Alejandro Herrera, tecladista; Aarón Álvarez, vocalista; Mario Barrios, bajista, y Gabriela Zazueta, coros y voz femenina, conforman Asgaror, que este sábado ofrece un concierto con los grandes éxitos de la banda española. Por lo que platican con el periódico EL DEBATE sobre esta presentación, su trayectoria y planes.

Origen

César Urrutia platica que la agrupación se formó hace cuatro años, con una alineación diferente a la actual, solo se mantienen Jonathan Álvarez, Mario Barrios, Alejandro Herrera y él.

El nombre de la banda proviene de la mitología nórdica. Es el nombre original de Asgar en nórdico antiguo. Lo que se adecua a la tendencia folk metal de la banda.

Gracias a su entrega en el escenario, talento y carisma, la banda ya se ha presentado, además de en Culiacán, en Nogales, Hermosillo, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Mazatlán, Durango y Tepic.

Asgaror. Foto: EL DEBATE.

Polémica

La existencia de bandas tributo es un tema polémica en las escenas musicales locales. Asgaror no ha estado exenta de ello.

Rodrigo Hernández opina sobre esto: “Hay gente que dice que con los tributos la escena musical se cae, pero creo que no es problema de la banda, ya que al final de cuentas quienes van a las tocadas de tributo o música propia es la gente. Si a la gente no le gusta ir a una tocada de una banda local con material propio, es su decisión”.

Añade que en el caso de Asgaror, si alguien es fan de Mägo de Oz, pero carece del recurso necesario para ver a la banda española en otra ciudad, como la capital del país, “le estás dando a la gente la oportunidad de ver una mínima parte de lo que sería un concierto de la agrupación a la que rinden tributo”.

Por su parte, Jonathan dice que el formar parte de una banda tributo brinda herramientas y ayuda a definirse musicalmente.

Mujeres también

Asgaror cuenta en su alineación con dos mujeres, Gabriela Reyna y Gabriela Zazueta, lo que diferencia a la agrupación de muchas de las bandas metaleras e incluso de rock de Culiacán.

Gabriela Reyna platica que cuando entró a la banda tenía nociones de guitarra acústica, pero con el apoyo de César Urrutia ha mejorado sus habilidades en la guitarra eléctrica.

“La gente me ha felicitado. No he tenido una mala experiencia en una escena musical que supuestamente es solo para hombres”, afirma la guitarrista.

Foto: EL DEBATE.

Planes

Para el quinto aniversario de la banda, que será el próximo año, los integrantes ya trabajan en la composición de canciones originales para su primer EP.

Asimismo, la agrupación culiacanense se encuentra trabajando para concretar varias presentaciones fuera del estado para llevar el espectáculo que hoy ofrecen. Las intenciones son viajar a Monterrey, Tijuana, Coahuila y Guadalajara.

Invitación

La agrupación Asgaror se presenta hoy en el estacionamiento ubicado en la calle Ramón Corona, entre Paseo Niños Héroes (malecón viejo) y Rafael Buelna. También estará la banda Mechanix. Las puertas abren a las 17:00 horas. Cover a la entrada.