Ashley Tisdale, de High School Musical, anuncia embarazo y causa nostalgia entre sus fans

Estados Unidos.- La nostalgia por recordar la infancia y enterarse que ahora han alcanzado la adultez invadió a todos los internautas el día de hoy, esto tras darse a conocer que la actriz y cantante Ashley Tisdale, quien dio vida a Sharpay Evans en la trilogía de High School Musical, está a la espera su primer bebé junto a su esposo Christopher French.

Fue la misma actriz de 35 años quien dio la noticia a través de sus redes sociales oficiales compartiendo hermosas fotografías donde muestra su tierna pancita en un vestido holgado color blanco mientras posa junto a su esposo y ambos voltean a ver el vientre de la cantante, enterneciendo a todos los testigos.

Sin mensaje alguno para describir la fotografía, Ashley logró ser el centro de atención este jueves y alcanzó la cifra de un millón 400 mil me gustas en la publicación, así como miles de comentarios en los que todos la felicitaron y mandaron sus mejores deseos para esta nueva etapa de la pareja.

Ashley Tisdale está esperando a su primer bebé y así de tiernas son sus fotografías. Foto: Instagram

Tras el inesperado anuncio, todos los internautas se mostraron muy melancólicos, pues han recordado a todos los que crecieron junto a la actriz que ya no son unos niños o adolescentes, sino unos adultos, lo que ha hecho que se vuelva tendencia en las redes sociales.

De momento no se saben más detalles sobre el embarazo de la actriz, quien saltó a la fama en 2006 cuando encarnó el personaje de Sharpay Evans en las tres películas de High School Musical y un spin-off protagonizado por ella misma, este llevó como título "La fabulosa aventura de Sharpay" y presentó nuevas canciones y otra faceta de la villana de las otras tres películas.

Ashley Tisdale está casada desde 2014 con el músico Christopher French, la pareja se conoció en 2012, año en el que comenzaron a salir en el mes de diciembre y el 08 de agosto de 2013 anunciaron su compromiso, finalmente se dieron el sí frente al altar un 08 de septiembre de 2014.

¿Cómo inició su carrera Ashley Tisdale?

Ashley Michelle Tisdale, nacida un 02 de julio de 1985 en West Deal, Nueva Jersey, Estados Unidos, comenzó a caminar por los escenarios cuando apenas tenía tres años de edad gracias a Bill Pelman, quien la descubrió y se convirtió en su representante, logrando conseguirle una actuación en un espectáculo de la comunidad judía local.

A finales de los años 90, Tisdale comenzó a tener pápeles pequeños en reconocidas series de televisión, además de una participación en la película "Dannie Darko", protagonizada por el joven Jake Gyllenhaal. Más tarde recibió más oportunidades y en 2002 protagonizó un recordado comercial de televisión en Estados Unidos.

Dos años más tarde, en 2004, decidió hacer el casting para la serie de Disney Channel "Zack y Cody: Gemelos en acción", donde consiguió ser Maddie Fitzpactrick, logrando iniciar con una carrera dentro de la franquicia más exitosa del mundo. A principios de 2005 se embarca en el proyecto High School Musical, producido por Kenny Ortega, donde logró quedarse con el papel de una de las protagonistas.

En las tres películas logró dar vida a Sharpay Evans, hermana gemela de Ryan Evans y la villana de la historia. En estos filmes ganó un gran reconocimiento y deleitó con temas emblemáticos como 'Bop to the top', 'You are the music in me' y 'I want it all'. Al mismo tiempo de desempeñarse como actriz decidió grabar su primer álbum titulado "Headstrong" con el que arrancó con una carrera llena de éxitos.

Ashley Tisdale dio vida a Sharpay Evans en HSM. Foto: Instagram

Con el paso de los años, el rostro de la cantante dejó de aparecer constantemente en la televisión, principalmente desde que se despidió de Disney Channel y comenzó con otros proyectos individuales, como participaciones en series y películas y lanzamientos musicales.

Tisdale llegó a desaparecer por años del lente de la cámara y comenzó una nueva vida alejada de los medios de comunicación y la prensa, enfocándose principalmente en su relación con Christopher French. No hace mucho tuvimos su regreso musical, consintiendo a sus fans con covers de moda y hasta con sus antiguas canciones, esto como un pasatiempo de la actriz.

Ahora, después de mantenerse alejada de todo, volvemos a saber de ella con una grata noticia, pues es la primera actriz de las que protagonizó HSM en anunciar embarazo, causando emoción y nostalgia entre sus seguidores y fanáticos de aquellos filmes que marcaron un antes y un después de la franquicia de Mickey Mouse.