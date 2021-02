Estados Unidos.- Las talentosas hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez, del dúo pop Ha*Ash, se han caracterizado por años por un buen sentido del humor y ser muy abiertas con respecto a su vida en las redes sociales, esto con la intención de estar más cerca de sus millones de fanáticos, aunque en esta ocasión fueron más allá.

Resulta que ahora las famosas hermanas volvieron a hacer de las suyas, después de que Ashley balconeara a su hermana Hanna, decide exponerse en las redes sociales completamente al natural, es decir, sin nada encima mientras corre por las calles sobre la nieve, dejando a todos impactados.

Es en su más reciente publicación de Instagram en donde se puede ver una fotografía de su celebración del Mardi Gras, como es llamado el carnaval de Nueva Orleans, en donde las vemos con disfraces y mostrando la peculiar manera en que lo celebraron.

"Así empezó y así terminó", fue la descripción que se utilizó para la publicación que hicieron en su cuenta oficial y reta a la censura de Instagram, pues se sabe que a la plataforma no le gusta que se hagan publicaciones subidas de tono. En el corto video vemos a Ashley corriendo por la nieve sin ropa.

Ashley, de Ha*Ash, reta a Instagram con video sin nada encima corriendo por la nieve

Al parecer, Ashley y Hanna tuvieron una celebración muy alocada, pues así lo dejaron ver al incluir emojis de una copa de vino tinto en la publicación, misma que se volvió tendencia de inmediato, ya que todos estaban hablando sobre el tema y riéndose de sus locuras y ocurrencias.

A unas cuantas horas de su publicación se han acercado a los 200 mil me gustas y bastantes comentarios en los que expresan que no pueden creer lo que están viendo en el corto video, ya que Ashley ha sacado su lado más exhibicionista y el que nadie conocía.

"A esta hora Instagram se empieza a poner raro. JAJAJAJA", "Técnicamente no hay nada raro, pero como que algo no cuadra", "Alguien me puede explicar que pasó?? Sigo en shock, por cierto las amo adoro y ya las extrañabamos y ammmm que ??", fueron algunos de los comentarios que se destacaron en la publicación.

Además de varios comentarios hechos por sus seguidores, las cantantes tuvieron reacciones de algunos colegas de trabajo como lo son Carlos Rivera, Julio y Jesús Navarro de Reik, sólo por mencionar a algunos.

A través de sus historias en Instagram, las cantantes también compartieron la publicación, en una primera parte muestran la foto antes de lo sucedido y explican: "como empezó" y continúan: "como acabó", mostrando el video que ha causado revolución en redes sociales.

