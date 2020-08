Así apagó Flor Silvestre las velas de su pastel de cumpleaños número 90, como la gran diva que es

La familia Aguilar organizó un sencillo y significativo festejo por el cumpleaños número 90 de la señora Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre. En otros cumpleaños la Dinastía Aguilar lleva a cabo grandes celebraciones para honrar la vida de la viuda de Don Antonio Aguilar, sin embargo, este 2020 no fue posible ante la actual contingencia sanitaria.

Los familiares más cercanos de Flor Silvestre acudieron al rancho El Soyate (que se ubica a unos cinco kilómetros del pueblo de Tayahua, municipio de Villanueva, estado de Zacatecas), para formar parte de este festejo por su cumpleaños número 90. En sus respectivas redes sociales los integrantes de la familia publicaron fotografías y videos de Guillermina Jiménez Chabolla, mostrando a sus seguidores cómo pasó la cantante y actriz este día tan especial.

Majo Aguilar publicó en las stories de su cuenta en Instagram, un par de videos de su abuela apagando las velas de su pastel de cumpleaños, el cual era de color blanco y adornado con varias flores, en tono rosa la mayoría de estas. Flor Silvestre demostró cómo apaga una diva de la música y del cine mexicano, las velas de su pastel.

Flor Silvestre, sentada en su silla de ruedas, mostró a su familia que un abanico de mano no solo sirve para echar viento, sino también para apagar todas las velas de un pastel de cumpleaños. Cuando sus nieta le pidieron que le soplara a las velas, Guillermina Jiménez Chabolla optó por apagarlas con su abanico de mano. "¡Si se puede abuelita", expresa Majo Aguilar. Asimismo se oye a Ángela Aguilar: "¡eso abuelita!". Al final todos le aplaudieron a la bella cumpleañera.

En las stories de su cuenta en Instagram, Majo Aguilar también publicó este mensaje con motivo del cumpleaños número 90 de su abuela Flor Silvestre.

Gracias por todo lo que eres, por el amor que me transmites por la música, por ser una mujer tan fuerte y llena de historias interesantes. Siempre he creído que tu vida esa una película de esas increíbles y me encanta que la compartas con nosotros, me han enseñado mucho y te sigo aprendiendo, es un orgullo ser tu nieta, te adoro.