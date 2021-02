Así aprendió Emma Coronel a disparar de manera profesional

La fama de Emma Coronel de 31 años de edad, está creciendo cada vez más y más desde que fue detenida en Virginia, Estados Unidos, pues la esposa de Joaquín Guzmán Loera es una mujer demasiado popular en redes sociales, por lo que sus fans están explorando más cosas en torno a la vida de la reina de belleza y una de ellas fue cuando aprendió a disparar.

En redes sociales, circulan algunos videos, donde Emma Coronel aprendió a disparar, junto a unos expertos quienes le enseñan a la mujer originaria de Durango, como se debe tomar dicha arma, hasta la posición que debe tomar la también modelo, quien aparece con ropa cómoda, además de equipo especializado para poder convertirse una experta en tiro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que varios internautas notaron en las imágenes de Emma Coronel con el arma, es que se le ve la figura de impacto que siempre se le ha visto, además del glamour que siempre la ha caracterizado, pues a más de uno de los fans de Emma Coronel, les fascina como se viste la también influencer quien iba creciendo en cuestión de seguidores en Instagram.

Leer más: Solicitó EE.UU mantener en secreto denuncia contra Emma Coronel

"En Estados Unidos eso es "normal" digo; en Texas muchas familias tienen arma en su casa y es legal. No veo la noticia aquí de importancia", "No tiene nada de malo aprender a tirar, a mi madre la enseñaron desde niña a tirar y cargar cartucho", "Ahora como esta detenida todo le atribuyen cuando acá es normal ir a los lugares asignados a disparar", "Y eso que no es nada fuera de lo normal. Yo como enfermera que viajo tengo mi arma como protección digo y repito viajo como enfermera", le escriben a Emma Coronel en Instagram.

Regresando con la popularidad de Emma Coronel, en Instagram, se estaba convirtiendo en una estrella, pues su cuenta cada vez más iba creciendo, además varias marcas querían colaborar con ella, pero todo se vino abajo con su detención, pues la modelo tenía varios proyectos en puerta.

Para quienes no lo saben del todo, los últimos proyectos de Emma Coronel, fueron en Culiacán, Sinaloa, donde realizó varias sesiones de fotos vestida de novia colaborando con el distinguido diseñador de las estrellas, Benito Santos, quien se encargó de transformar a la bella mujer considerada un icono de belleza, por otra parte Emma siempre causó ruido por su forma tan sencilla de maquillaje y es que varias veces se le vio su rostro al natural, por lo que no ocupaba del todo verse tan producida, ya que tiene un cutis único.

Emma Coronel aprendiendo a tirar/captura de pantalla

Recordemos que Emma Coronel, empezó a tener fama internacional cuando acudía a las audiencias de su esposo con unos diseños de alta costura entre ellas Gucci o Chanel eran una de las marcas que adornaban la belleza de la guapa mujer quien ahora está en prisión preventiva hasta que se demuestre su inocencia de los delitos que se le acusan.

La popularidad de Emma Coronel es tan grande, que muchos desean que la reina de belleza tenga su propia serie de televisión o algún documental, pero ella misma ha dicho que no le interesa del todo formar punto de la farándula, pues este no es su fuerte, y es que ella prefiere ayudar a las personas antes que salir en alguna revista de espectáculos.

Leer más: Emma Coronel, de gran amor del "Chapo" Guzmán a estar entre rejas por exhibir lujos

Cabe mencionar que para muchos fans de Emma Coronel, ella siempre mantuvo un perfil bajo ante los medios, pues ella solo estaba centrada en apoyar a empresas pequeñas dándoles publicidad, además de una línea de ropa que había lanzado.

No hay regreso a clases

Suscríbete aquí a Disney Plus