Así arrancó su gira mundial Dua Lipa; el primer show fue en Miami, Florida

Estados Unidos.- La cantante británica Dua Lipa causó gran furor entre sus seguidores con el inicio de su gira mundial Future Nostalgia Tour el pasado 09 de febrero desde la FTX Arena en Miami, Florida, Estados Unidos, donde deleitó con sus más imponentes éxitos.

El espectáculo dio inicio a las 21:30 horas (hora de Miami, Florida) luego de presentar a dos artistas taloneras y fue toda una sensación, ya que arrancó con toda la actitud. Dua salió con toda la energía al escenario interprentando su éxito 'Physical'.

Con un entallado body suit en tono neón, Dua Lipa dejó boquiabiertos a todos con su imponente actitud en el escenario, lugar que acaparó para seguir interpretando temas como 'New rules', 'Love again', 'Cool', 'Pretty please', 'Break my heart' y muchos más.

Durante el primer concierto del Future Notalgia Tour, la cantante británica de 26 años hizo la primera presentación en vivo de 'We're good', uno de sus más recientes lanzamientos. También tuvo apariciones a través de videos de artistas como Elton John y Angéle, con quienes colabora en diferentes canciones.

Cuatro cambios de vestuario a lo largo del concierto dejaron maravillados a todos los presentes, también quienes estuvieron al pendiente del Future Nostalgia Tour a través de las redes sociales. Es importante destacar que el primer espectáculo fue sold out, un gran éxito para la intérprete.

La siguiente parada de Dua Lipa con su espectáculo repleto de diversión, baile y música disco es Orlando, Florida, Estados Unidos, el próximo 11 de febrero. Durante el mes de septiembre, el tour estará llegando a México con dos fechas: 21 de septiembre en CDMX y 23 en Monterrey.

