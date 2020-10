Así arreglaron sus diferencias Mariana Seoane y Jenni Rivera, acompañadas por unos tragos de tequila

Mariana Seoane menciona en un de sus más conocidos temas, que será una niña buena; en vida Jenni Rivera le decía a su pública que ella no sería niña buena sino todo lo contrario: parradera, rebelde y atrevida. Muchos recordarán aquella supuesta pelea entre las cantantes, sin embargo, la también actriz ha asegurado que nunca hubo tal pelea con la fallecida "Diva de la Banda" y que en realidad, fueron buenas amigas.

Todo comenzó cuando Mariana Seoane lanzó la canción "Me equivoqué", tema que se convertió en un himno en su trayectoria artística. En aquellos años cuando promocionaba esta canción y el álbum que la incluía, el conocido locutor de radio Eddie "Piolín" Sotelo, durante una entrevista que tuvo con ella através de un enlace telefónico, le preguntó que opinaba de que Jenni Rivera dijera en una de sus recientes canciones, que ella no sería una niña buena como decía su canción.

En una entrevista para "El minuto que cambió mi destino" con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mariana Seoane mencionó que en aquella entrevista "El Piolín" trató de generar polémica entre ella y Jenni Rivera, sin embargo, no cayó en su juego. Posteriormente la actriz mexicana estuvo como conductora invitada en El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión.

En esa ocasión tuvieron un enlace con Jenni Rivera vía satélite y en un momento cuando "La Diva de la Banda" hablaba, se cortó el enlance. En su momento Jenni se molestó, pensando que habían cortado a propósito la transmisión, considerándolo una falta de respeto.

Luego voy a un programa que es el que desata todo, al programa de El Gordo y la Flaca, nunca hubo un tema entre nosotras, quisieron armarlo, voy a ese programa, estoy desde Miami y ella está desde Los Ángeles vía satelital, entonces, en algún momento que yo estoy hablando se le corta la transmisión a ella, no sé si me estaba atacando, yo no estaba diciendo nada malo y el tema es que luego ella dijo, que seguramente yo andaba con algún ejecutivo de Univisión, que porque habían mandado a bajar su imagen.

Posteriormente el supuesto pleito entre ambas acaparó los titulares de la prensa. Mariana Seoane contó a Gustavo Adolfo Infante que ella no peleó y asimismo, reveló el momento cuando ambas aclararon cualquier malentendido.

Mariana Seoane y el momento cuando arregló las diferencias con Jenni Rivera

El lugar donde Jenni Rivera y Mariana Seoane fumaron la pipa de la paz, fue en el puerto de Acapulco, Guerrero, durante el festival de las diosas gruperas. La actriz manifestó que con la franqueza que la caracteriza, fue directamente a donde esta Jenni: "llegué con ella y le dije: '¡bueno ya!, sentémonos tú y yo a platicar, ¿qué está pasando'".

Ese día nos tomamos no sé cuántos tequilas, felices, nos volvimos buenas amigas, era una hermosura de mujer, franca, real...fui a su boda invitada por ella, con eso te digo todo.

Mariana Seoane mencionó no entender el porqué se hizo tanto revuelo con Jenni Rivera, cuando en realidad no había pasado nada entre ambas.

Por otra parte, Mariana Seoane participa la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?", programa estelar del domingo de Televisa. La cantante comentó en el estreno del programa, que no usó un vestuario entallado para esconder al máximo su identidad. La belleza de la niña buena se escondía detrás de la máscara de ratón. Este personaje se presentó en el programa con una destacada presentación con la interpretación de la canción "Break your heart", éxito de Dua Lipa, pero no le bastó para seguir en este programa.

Ratón se enfrentó a Disco Ball, quien fue salvado por el panel de investigadores y Pantera por parte del público en el foro.