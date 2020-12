Así baila música sinaloense Jailyne Ojeda con su cuerpazo

Jailyne Ojeda de 22 años de edad vuelve a prender las redes sociales de una manera única, se trata del video que subió a su cuenta de Instagram, donde se le ve bailando banda con todos los miembros de su familia, pues para quienes no lo saben la chica de raíces mexicanas es amante de este género musical, el cual ya ha practicado antes.

En el video compartido en Instagram, se puede ver a Jailyne Ojeda con un traje de colegiala bailando primero con su perro, para después sacar a su hermano pequeño a bailar, pero lejos de agarrarle el ritmo a la modelo prefirió dejarla, pues la chica es una experta, dejando en claro que no le entiendo mucho a los pasos sinaloenses de Jailyne Ojeda.

Familia mexicana Aquí les dejo este video para que vean un poco más de mi personalidad, y como convivo con mi familia, fue el titulo de video que lanzó Jailyne Ojeda en Instagram donde logró más de un millón de reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo, entre ellos conocer más a la familia de Jailyne Ojeda.

Tras dejar a su hermano y su mascota Jailyne Ojeda de inmediato se pasó a bailar con su padre, quien de inmediato le entendió al ritmo de su hija con quien se lleva de maravilla, basta con ver como se expresa la también influencer de su padre en Instagram, quien al parecer es la hija mimada de la familia, pues cumple todos los caprichos de Jailyne Ojeda.

"Hermosa tu, hermosa tu familia la mejor de las vibras siempre", "Me gustas por el simple hecho k eres una de las mas Hermosa Mexicana", "Es lo que más me fascina de ti @jailyneojeda que no pierdes tú identidad eres grandiosa", "Que envidia le tengo al perrito", "Que lindo video familiar... Digno de una bella señorita... Saludos de Perú", le escriben a Jailyne Ojeda en Instagram.

Otra de las cosas que le dicen a Jailyne Ojeda en redes sociales es que son pocas las chicas que muestran identidad propia en redes sociales como lo hace la también tik toker, pues ella lejos de mostrar la belleza de su cuerpo ha dejado a más de uno sorprendido, pues les enseña a sus fans que es una mujer con una gran familia con la que se divierte bastante.

Jailyne Ojeda también se ha convertido en toda una celebridad en Tik Tok, pues como se vio en el video, a ella le encanta bromear, por lo que hacer chellegens también se ha convertido en el fuerte de Jailyne Ojeda quien deja a más uno muerto de risa debido a lo intrépida que es en sus grabaciones, pues pasa de lo coqueto a lo divertido.

Regresando con la belleza de Jailyne Ojeda, hace poco paralizó Instagram, pues apareció en traje de baño y en las majestuosas playar de las Maldivas, donde su cuerpazo opacó paisajes completos, pero ella señaló que nunca había conocido un lugar tan bello como dicho lugar, por lo que habló maravillas de dicho zona.

Para quienes no lo saben del todo Jailyne Ojeda es una mujer que le encanta viajar, incluso ella menciona en sus publicaciones a donde ha viajado en los últimos años y más de uno queda impactado al saber que la modelo ha recorrido muchas partes del mundo, además su fama se hace más grande.

Cabe mencionar que Jailyne Ojeda comenzó como modelo de grupos musicales norteños, donde su belleza siempre cautiva a los internautas, empezando por los enormes ojos que tiene, pues sus fieles admiradores le han dicho que tiene una mirada única, además de unos labios de ensueño.