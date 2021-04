Así bailaba la juventud de los años 80 con la música del inolvidable grupo Flans

México. El grupo mexicano Flans, integrado por Mimí, Ivonne e Ilse, emocionó con su lanzamiento musical en 1985 con temas como No controles y Bazar, e hizo que la juventud "enloqueciera" con su música.

No había discotheque o fiesta particular en los que no se escucharan las canciones del grupo Flans, desde mediados de los años ocheta, y es que rápidamente con su propuesta musical pudo llegar al gusto de la juventud en aquellos años.

Ivonne, Ilse y Mimí hicieron "click" con el público desde la primera presentación que tuvieron en su debut ocurrido el 6 de octubre de 1985 en el programa Siempre en Domingo. Raúl Velasco fue quizá el primer gran sorprendido por ver la reacción de la gente ante la música de Flans.

Y el éxito llegó al trio de chicas que eran una explosión de baile y diversión en el escenario. Giras por México, Estados Unidos y otros países no se hicieron esperar y en menos de un año eran las favoritas en muchos lugares.

Se recuerda que el video de No controles, tema compuesto por Nacho Cano, de los primeros que Flans dio a conocer, entró al mercado anglosajón por MTV y se colocó en los primeros lugares de popularidad en la lista Billboard.

Me gusta ser sonrisa, Ay amor, 20 millas, Tímido, Las mil y unas noches, Alma Gemela y Luz y sombra fueron otros de los éxitos de Flans y que todo mundo cantaba y bailaba en todas partes.

Flans anunció su desintegración en 1990 y lo hizo en Siempre en Domingo. Sus integrantes mencionaron que era porque Ivonne se casaría con el músico Fernando Toussaint, aunque mucho se dijo también que era porque surgieron problemas entre ellas.

Según Wikipedia, en 1999 Flans se reencuentra y sus integrantes son entrevistadas por distintos medios de comunicación y ofrecen cinco conciertos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y lanzan Hadas, su quinto disco.

En diciembre de 2005, y tras reencontrarse en los escenarios, Flans finaliza su gira de Aniversario llamada Millas, y no vuelven a trabajar sino hasta 2014, cuando anuncian el lanzamiento de su disco en el formato Primera Fila para los meses siguientes y viajan por varios lugares en México, Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Sudamérica.

Flans es un grupo que debido a su originalidad y propuesta musical hizo historia en el mundo del espectáculo en México y no pierde vigencia con su música, puesto que esta se sigue escuchando a través de los años.

Actualmente Ivonne radica en el extranjero, donde se dedica al arte; Ilse vive en Ciudad de México y está dedicada a su esposo e hijos y Mimí es trabaja como conductora del programa Mimí Contigo, el cual se transmite en Televisión Azteca.

