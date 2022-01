Así cacheteo Luz Elena González a un hombre que golpeó a su hijo

Luz Elena González de 47 años causó revuelo total en Netas Divinas, esto después de confesar que en una ocasión cacheteó a un hombre por haber golpeado a su hijo en un aeropuerto, y es que para quienes no lo saben el menor padece autismo, por lo que la famosa no la pensó dos veces para darle su merecido.

Y es que la actriz mexicana ha dicho que en varias ocasiones se ha frustrado porque las personas no entienden la discapacidad de su hijo, por lo que se ha tenido que enfrentar a muchas personas, pues es una mujer muy protectora, pero en esa ocasión ella misma asegura que no se midió, pero el coraje le ganó por completo, pues ella fue testigo de la agresión contra el joven.

Claro le pegó a mi hijo entonces no se dio cuenta que estaba detrás de él lo voltee y le dije que traes, así estaba enorme y le dije en tu vida no me entendió por qué era inglés entonces yo en mi inglés spanish dije hay hijo de tú tan y en esa impotencia sí le di un bofetadon de novela espectacular gracias a Dios porque creo que se me hubiera reventado la bilis hubiera acabado en el hospital te lo juro me hubiera dado una parálisis facial o algo porque de verdad ha habido momentos de tanta frustración y no puedes, dijo la artista.

Tras escuchar las declaraciones de Luz Elena González las conductoras del programa se quedaron sorprendidas por lo aguerrida que fue en ese momento, ya que pensaron que el desenlace de la anécdota terminaría diferente, pero no lo fue.

Mientras tanto los internautas le dieron toda la razón a la molesta madre y le aplaudieron el acto de valentía por haberse enfrentado al hombre que golpeó a su hijo dejando en claro que cualquiera hubiera hecho lo mismo.

"Muy bien Luz Elena! Así se defiende a un hijo!! Pero, también los medios deberían hablar más de esto y educar a la g bye, por favor!!; Vivimos en mucha ignorancia!!!", "Como de verdad nos cambia los hijos y nos volvemos más centradas más protectoras más aterrizadas y más pacientes", "Gracias por compartir Luz Elena la historia de tu niño para todas las mamás que están pasando por lo mismo", escriben los fans.

Cabe mencionar que la estrella de televisión sigue siendo considerada una de las mujeres más guapas del espectáculo mexicano debido a su belleza total.

Leer más: Celia Lora vestida como la Reina de Corazones hipnotiza a sus seguidores