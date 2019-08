Así calla Edwin Luna a quienes lo critican en Instagram

A Edwin Luna parece no importarle las críticas respecto a su matrimonio y recientemente de su persona, en donde lucía un atuendo y una pose no muy favorecedora, la cual aseguraban sus seguidores que no era acorde a la pose de un hombre, por lo que los memes rápidamente inundaron las redes sociales.

Y esta vez, en sus recientes publicaciones Edwin presume lo feliz que se encuentra disfrutando de su luna de miel con su esposa Kimberly Flores, pese a los comentarios ofensivos y duros señalamientos a causa de su enlace matrimonial con la modelo guatemalteca, de quien hasta incluso su madre habló de ella, diciendo que su matrimonio era una farsa y su hija se casaba con el vocalista de la Trakalosa de Monterrey por interés.

Su reciente polémica

Edwin Luna causó polémica en redes sociales luego de ponerse un ajustado pantalón estilo skinny, por lo que internautas le comentaron al famoso que debió cambiar de prenda, pues no eran nada favorables.

Y es que como todos saben el líder de Banda la Trakalosa de Monterrey se encuentra de luna de miel a lado de su esposa Kimberly Flores, quien también fue atacada por lucir un bikini que para muchos fue demasiado elegante.

"Oye cuate esos pantalones no te van, por fa mejora tu forma de vestir", "Le robó los pantalones y los tenis a la esposa", "No entendí ese parado la verdad", le escribieron a Edwin Luna quien obtuvo más de 64 mil likes por la foto controversial.

Por si fuera poco Edwin promocionó desde Dubai el estreno de su videoclip, Es muy irresponsable, donde Kimberly Loaiza se convirtió en su modelo estrella, pues siempre trata de meterla en sus proyectos musicales cuando se puede.

Hasta el momento el video cuenta con más de 235 mil reproducciones por lo que ha sido bien recibido por los fans de la Trakalosa, quienes se han convertido en una de las bandas más populares de México.

"Cantas hermoso con mariachis, ya era hora que nos dieras un tema con este género", "Te amoo ! Edwin me encanto, es muy irresponsable no tenerte conmigo", le escribieron al famoso por el estreno.