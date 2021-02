Así celebró Millie Bobby Brown su cumpleaños número 17 en redes sociales

La joven actriz, Millie Bobby Brown, quien ha tenido innumerables éxitos entre los cuales destacan la serie de Netflix “Stranger Things”, y películas como “Godzilla: King of the Monsters” y “Enola Holmes”, cumplió 17 años el pasado viernes 19 de febrero y lo celebró a lo grande con un tierno video el cual compartió con sus seguidores.

La oriunda de Andalucía, España, dio a conocer el pequeño clip a través de su cuenta personal de Instagram, en el que se ve a una pequeña Millie cantar una canción a todo pulmón anotando: “Esto es diecisiete”. Y por supuesto que sus fans no pudieron esperar para reaccionar ante el enternecedor gesto de la actriz de Hollywood.

La original celebración se magnificó de repente cuando todos sus fans, así como diversos famosos, empezaron enviar sus felicitaciones, mensajes de aprecio y admiración para también modelo que dio vida a Eleven en la popular serie de Netflix.

Millie Bobby Brown, cuenta actualmente con 42.4 millones de seguidores en Instagram, de los cuales 2,582,311, reaccionaron a su tierno video de cumpleaños, mientras 88,102, optaron por expresar su sentir por medio de comentarios, entre los cuales destacaron: “¡Feliz cumpleaños muñequita! ¡Seguro que te extraño y espero que sigas mejorando!” y “¡Oww! Millie! ¿Podrías ser más linda o más dulce? Es bueno ver que nada ha cambiado. ¡HBD!”.

Luego de las primeras horas transcurridas de su cumpleaños, la hermana de Sherlock Holmes en “Enola Holmes”, compartió en sus historias toda una serie de felicitaciones por parte de tus amigos, familiares y seguidores, las cuales incluían maravillosos momentos vividos por la artista a lo largo de su vida; desde un divertido paseo en tobogán hasta una elegante alfombra roja.

Recordemos que Millie Bobby Brown comenzó su carrera apenas en el año 2013, al unirse a la producción de “Oce Upon a Time in Wonderland”, pero no fue hasta 2016 que la joven alcanzó fama mundial al hacer el papel protagónico de la exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”, donde da vida Eleven.

Actualmente, la española se ha posicionado como una de las actrices más influyentes en el mundo del cine a pesar de corta edad, luego de participar en producciones de alto nivel como “Godzilla: God of Monsters” y luego “Godzilla vs Kong”, la cual está próxima a entregarse y en la cual comparte pantalla con Eiza González.

Asimismo, Millie protagonizó la película de Netflix “Enola Holmes”, en la cual hizo su debut como productora y también inició su carrera como empresaria al lanzar al mercado su línea de cosméticos “Florence, by Mills”.