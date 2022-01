Así celebró la bella actriz Maribel Guardia el haber recuperado su salud y dar negativo a Covid-19

Hace unos días la cantante Maribel Guardia dio a conocer que se había contagiado de Covid-19 por segunda ocasión, sin embargo, gracias a tener su esquema completo de vacunación, en esta ocasión la enfermedad no le dio tan fuerte a comparación de la primera vez, llegando a pasar momentos donde pensó que moriría.

Afortunadamente, la también actriz de cine, teatro y televisión de 62 años de edad y originaria de Costa Rica, ya se encuentra mucho mejor. A través de sus redes sociales informó a todas las personas que se han mantenido al pendiente de su salud, haberse realizado los estudios correspondientes y dio negativo al virus SARS-CoV-2.

Maribel Guardia celebró ya no tener Covid-19, como ella solo sabe hacer: ¡haciendo ejercicio! Es por mucho sabido que la esposa del abogado costarricense Marco Chacón, es una mujer muy disciplinada y ese cuerpazo que tiene, es gracias a sus constantes rutinas de ejercicio.

Durante los días que permaneció enferma, no pudo hacer sus acostumbradas actividades físicas, por lo cual, una vez que dio negativo a Coronavirus, lo primero que hizo fue ponerse uno de sus sexys y ajustados atuendos deportivos y ejercitarse, tal y como lo mostró en una de sus publicaciones en Instagram.

Feliz porque ya salí negativa al Covid-19 y aprovecho para hacer ejercicio en el closet, por algo se empieza.

Cabe mencionar que dicho post, lo acompañó con el tema "Vivir mi vida" del cantautor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony. "Que lindo saber que estás bien", "gracias a Dios que ya estás bien, muñequita, no sabes cuánto nos alegra saber eso" y "divina", son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores ante la feliz noticia.

Maribel Guardia tuvo síntomas leves. Foto: Instagram @maribelguardia

En días anteriores, Maribel Guardia contó a sus fans que con su segundo contagio de Covid, no tenía ni dolores de cabeza, ni temperatura, "nada más he tomado paracetamol. Cuídense mucho por favor, gracias a Dios yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho, porque los síntomas han sido muy leves, un poco de cansancio y dolor de garganta".

Asimismo, la mamá del cantante Julián Figueroa (fruto de su relación amorosa con el cantautor mexicano Joan Sebastian), agradeció a todas las personas que estaban al pendiente de su salud y los exhortó a no bajar al guardia ante la cuarta ola de contagios de Covid-19.

"Dios los bendiga, por favor, si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle, porque seguramente es Covid y recuerden, por favor, no contagiar a gente que para ellos si podría ser grave y no están vacunados, gracias por su cariño".