Así celebró la hermosa Maribel Guardia su cumpleaños número 61

Maribel Guardia aunque no pudo llevar a cabo un gran festejo por su cumpleaños 61 ante la contingencia sanitaria, si tuvo una amena celebración con las personas más importantes de su vida: su esposo Marco Chacón Fernández, su hijo Julián Figueroa, su nieto José Julián, su nuera Imelda Garza y su sobrina Maribel.

En su cuenta de Instagram Maribel Guardia compartió algunas fotografías de la celebración que le organizó su familia. En uno de los videos publicados se puede apreciar cuando le cantan las tradicionales mañanitas.

Y cuando le preguntan a Maribel Guardia por su edad, así responde: "me preguntan cuantos años cumplí, nací hoy por la mañana jajaja, los amo y bendigo a mi Dios por todas las bendiciones que ha dado a mi vida y también los sufrimientos que han sido grandes maestros para madurar y ser mejor, Dios los bendiga a ustedes y todos los que aman".

En otro de sus post en su feed de Instagram, la hermosa cantante y actriz manifestó: "un cumpleaños diferente en casa y dando gracias a Dios y a la vida por el privilegio de estar rodeada de mi familia y del cariño de ustedes".

Que vengan tiempos mejores llenos de luz y sabiduría que tanta falta nos hace, los adoro, bendiciones en la distancia, quédate en casa.

Los años no pasan por Maribel Guardia

La primera publicación que hizo la costarricense con motivo de su cumpleaños, fue una donde posaba delante de varios globos, usando un vestido que resaltaba sus sensuales curvas.

Gracias a Dios por un año más, por mi familia, por ustedes mis amigos, por los sueños cumplidos y las metas alcanzadas.

"En estos difíciles tiempos que vivimos es cuando más valoro cada respiración y las veces que me he quedado sin aliento de alegría, elevo una plegaria al cielo por la salud de nuestro planeta que se acabe esta pandemia que tanto dolor y aprendizaje nos esta dejando, ya vendrán tiempos mejores llenos de luz y bendiciones. Dios no nos va a abandonar, mientras tanto, gracias a la vida".

