Así comenzó la historia de amor de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, quienes celebran 9 años de matrimonio

Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes celebran una de las fechas más importantes de su vida, su aniversario de bodas. La conductora de televisión y el piloto de Fórmula 1 han logrado tener uno de los matrimonios más sólidos y queridos en el mundo del espectáculo. Fruto de su amor son padres de cinco hermosas niñas: Jaqueline, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia.

En su feed de Instagram la también actriz Jacky Bracamontes compartió un par de fotografías de su boda con Martín Fuentes, con motivo de su aniversario de bodas número nueve. En su post la ex reina de belleza compartió estas amorosas palabras al padre de sus hijas:

9 años y contando, por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar unos de los momentos más felices de nuestras vidas. Felicidades amor Martín Fuentes, te amo.

Los seguidores de Jacky Bracamontes no tardaron en enviarle muchos mensajes de felicitaciones por su aniversario de bodas con Martín Fuentes. "Increíble está mujer, es de mucho respeto y admiración, felicidades en su matrimonio y en su hogar", "que este amo perdure para siempre, ustedes nos hacen creer que el amor verdadero si existe", "que Dios siga bendiciendo su matrimonio".

Y aunque algunas personas mencionaron que la actriz ha soportado y perdonado varias supuestas infidelidades de su esposo, varios de sus seguidores le pidieron no hacer caso a estos comentarios: "que bueno que son muy felices, ignora los malos comentarios de envidia, bendiciones a toda tu familia bella, Dios sea siempre el número uno en tu hogar".

Martín Fuentes y Jacky Bracamontes se casaron en el 2011. Foto: Insstagram @jackybrv

Así conoció Jacky Bracamontes a Martín Fuentes

Anteriormente en una charla con Roger González, la hermosa Jacky Bracamontes contó que antes de conocer al corredor de autos F1, llegó a pensar que se quedaría "solterona". Su historia de amor comenzó cuando tomó la decisión de poner una pausa en su carrera de actuación y dedicarse a su vida amorosa.

Era un tema complicado, yo decía: 'me voy a quedar solterona', pero yo nací para ser madre y llegó un momento en que tuve que tomar la decisión: 'sigo haciendo novelas y me caso con mi carrera o le pongo una pausa a esto y me enfoco a encontrar a mi pareja y tener a mi familia'.

La actriz Jacky Bracamontes fue a una cita a ciegas que organizó su gran amiga Maki, ex esposa de Juan Soler. "Maki me dice: 'te voy a presentar a alguien' y yo: '¿a quién me vas a presentar?', Me dice: 'a Martín Fuentes ¿lo conoces?'. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas y él le dijo: 'sí, sí la quiero conocer', luego me confesó que años antes había dicho: 'a esta sí le pongo departamento y me caso con ella', se hizo el interesante, pero ya quería conmigo".

Tras aquella cita a ciegas Jacky Bracamontes quedó flechada de Martín Fuentes. La cita se llevó a cabo en un cine, también fueron Juan Soler y Maki: "después de ahí nos fuimos a cenar, entonces sí le caí bien, y de ahí no nos separamos", contó la conductora de televisión a Roger González.

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes contrajeron matrimonio el 1 de octubre de 2011. La boda religiosa se llevó a cabo en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A la celebración asistieron muchas celebridades como Maki y Juan Soler, Lupita Jones, Jan, Julián Gil, Ingrid Martz, Shanik Berman, Yadhira Carrillo, Antonio de Valdés, así como los productores Pedro Torres y Carla Estrada.

¿Cuál es el secreto para un matrimonio perfecto? La actriz manifestó en aquella entrevista con Roger González: "no hay secreto, yo creo alimentar ese amor, en este caso como tengo cinco hijas y mi vida es muy rutinaria en torno a ellas, de repente mi marido y yo nos escapamos, nos acabamos de ir a un viaje de aniversario increíble, Sí hay que escaparse de la vida de rutina, sino la pareja se acaba. Ese es un consejo importante, que te des el espacio para estar en pareja, dos elegir tus batallas y respetar mucho a tu pareja".