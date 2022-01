Así comenzó la historia de amor entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel que duró más de 45 años

Una de las historias de amor más populares en la industria musical sin duda alguna ha sido la de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, pues quien no conoce a esta pareja que siempre se les vio juntos en todos lados pues más que una pareja son uno mismo, ya que siempre se lo hicieron saber tanto a medios como a los fans, es por eso que te contaremos de este romance.

Fue en abril de 1975 en Buenos Aires cuando Diego Verdaguer se encontraba parado en un semáforo cuando de pronto pasaron tres chicas y una de ellas le dijo a las demás quien era él, pues en ese momento ya era conocido en su país, aunque voltearon ellas siguieron su recorrido, mientras que él siguió su camino, pues tenía una cena con sus padres.

"La conozco en Buenos Aires hace poquito antes de grabar "Volveré" en ese abril de 1975 la conocí se cruzó causalmente frente a mi automóvil, eran como las nueve de la noche iba a cenar con mis padres y estaba parado en el semáforo y las tres chicas porque iban las tres se cruzaron frente a mí ella no era conocida era una estudiante estaba saliendo de la escuela secundaria", revela el artista en el programa Hoy hace dos años.

Aunque el semáforo se abrió el intérprete de Quién De Los Dos Será decide marcharse lento para seguir contemplando a las chicas, pero fue Amanda Miguel quien le llamó la atención, de inmediato lo que hizo Diego Verdaguer al haberse cruzado dos calles fue regresarse para contactar a quien se convirtió en su esposa años después.

"Ellas cruzan así y se abre mi semáforo yo voy lento y las voy mirando hago una calle, hago otra calle y digo voy a regresarme le meto gas doy la vuelta, semáforo bus vuelvo para encontrarlas y no las veo y de repente a mitad de la cuadra me encuentro en el lobby, adentro del lobby de un hotel donde se estaban quedando porque ellas son de la Patagonia miro y me ven y su hermana es muy pizpireta, sale y viene a la puerta del carro y charlamos", dijo el cantante.

Después el cantante las invitó a tomar un café y fue en ese momento que toda su atención recayó en Amanda Miguel a quien la llenó de piropos en la primera salida que tuvieron donde la intérprete de Él Me Mintió le cantó Rezo una Pequeña Plegaria tema que lo cautivó demasiado.

Conforme fue pasando el tiempo el cantante contempló todos los rasgos físicos de la joven a quien consideró desde el primer momento como una mujer segura pues en ningún momento se sintió cohibida por la estrella del momento.

El matrimonio de Amanda Miguel y Diego Verdaguer duró más de 45 años convirtiéndose en uno de los más duraderos del medio de la farándula pues como se dijo anteriormente siempre se les veía juntos en todos partes hasta el día que murió el cantante la noche del jueves a los 70 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, California supuestamente por complicaciones de Covid-19.