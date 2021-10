Así como Alec Baldwin, hermano de Arturo Peniche asesinó por accidente a extra en rodaje de película

Ante la tragedia provocada por el actor Alec Baldwin durante el rodaje de la película "Rust", en una zona desértica en Nuevo México, Estados Unidos, se ha recordado una situación similar en la que estuvo involucrado el actor Flavio Peniche, hermano de Arturo Peniche.

Durante la filmación de una escena del western antes mencionado, el actor estadounidense Alec Baldwin asesinó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, tras disparar una pistola de utilería. Asimismo hirió al director Joel Souza.

Algo parecido ocurrió en el 2003 durante la filmación de la película "La Venganza de la Alacrana", en la cual participaba el actor mexicano Flavio Peniche; dicha película era parte de una saga de video homes "Juana la Alacrana".

En una de las escenas, el hermano del actor Arturo Peniche llegaba a una casa donde tenía que asesinar a unos sicarios, entre ellos un extra llamado Antonio Velasco Gutiérrez. Esta persona murió en realidad, ya que la bala en el arma de utilería que disparó Flavio Peniche, era de verdad.

El extra apodado "El Flaquito", fue trasladado de emergencia a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida. Flavio Peniche fue acusado de asesinato imprudencial y fue detenido durante la investigación; sus abogados demostraron que se trató de un accidente y pagó 40 mil dólares para obtener su libertad.

Hace unos meses en una entrevista con Mimí del grupo Flans, Flavio Peniche habló sobre aquel accidente que le cambió la vida. Cuando un policía le notifica la muerte de "El Flaquito", sintió un calambre desde arriba de la cabeza, hasta la planta de los pies.

"Yo decía: 'no puedo vivir con una muerte'. Me dijo el policía: 'ahora sí estás detenido', la primera llamada que hice, me comuniqué con mi hermano, estuve 24 horas (detenido)".

El hermano de Arturo Peniche manifestó que fue "algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño", sin embargo no le fue, "ha sido la peor pesadilla de mi vida, si yo pudiera dar mi vida por la de él lo haría, porque es muy fuerte cargar con esto".