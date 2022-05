Así como Lady Di hizo con el Príncipe Carlos, Belinda muestra la gran mujer que Christian Nodal perdió

Al llegar a la gala acaparó todos los reflectores, pues la princesa no se había mostrado tan atrevida y sexy ante el público. Mientras el Príncipe Carlos la había humillado públicamente al reconocer su infidelidad con Camilla Parker Bowles, ella no se quebrantó y lució más majestuosa que nunca .

Unos días después, la revista Vanity Fair organizó en la Serpentine Gallery de Londres, Inglaterra , una gala benéfica anual destinada a recaudar fondos para la galería de arte. Lady Di no quería asistir al sentir vergüenza por las declaraciones del padre de sus hijos, y sabiendo que habría muchos periodistas que la cuestionarían por las declaraciones de su esposo.

"Mi Edén eres tú", "preciosa", "monumento", "cada día más bella", "Diosa, no te merecemos", "que perrísima te vez, eres espectacular", "No hay nada más sensual que Belinda en la playa", "perfección humana", "ninguna jamás le va a llegar ni a los talones, jamás" y otros más, son los mensajes que ha recibido de parte de sus fans.

Tal y como lo hiciera hace varios años la Princesa Diana de Gales (también conocida como Lady Di), al mostrarle a su ex esposo , el Príncipe Carlos de Gales, el mujerón que perdió al utilizar el llamado "vestido de la venganza" , la también cantante Belinda demostró a su ex prometido Christian Nodal, la gran mujer que dejó ir .

La actriz española Belinda ha dejado maravillados a sus miles de seguidore s, tras haber publicado una serie de fotografías de una sesión a orillas de la playa, usando un revelador traje de baño , con el cual lució su espectacular cuerpazo . "Demasiada belleza" o "yo sabía que las sirenas si existían", son algunos de los muchos halagos que ha recibido la ex novia del cantante y compositor mexicano Christian Nodal .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.