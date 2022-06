Así como Shakira, estas famosas, entre ellas Geraldine Bazán, también fueron engañadas por sus parejas

También el actor mexicano Eduardo Santamarina dio mucho de que hablar; engañó a sus ex parejas sentimentales, las actrices Itatí Cantoral y Susana González .

Pero Jacqueline Bracamontes también sufrió un engaño . Varios años atrás, la ex reina de belleza, tuvo un romance con el actor Valentino Lanús , quien le confesó una infidelidad. Así lo reveló la actriz en su autobiografía. "Jacky, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así, la fidelidad no está hecha para nosotros, somos animales".

De acuerdo con Geraldine Bazán , su ex esposo Gabriel Soto , uno de los galanes de telenovelas de la televisión mexicana, le fue infiel con Irina Baeva , actriz de origen ruso, con quien, actualmente, está comprometido y su boda se realizará en los próximos meses.

Gran revuelo causaron Shakira y Gerard Piqué al confirmar su separación, luego de 12 años juntos. En un breve comunicado, pidieron respeto ante esta situación, sobre todo por sus hijos Milan y Sasha. Supuestamente, el motivo de esta ruptura, habría sido una infidelidad de parte del futbolista español a la cantante colombiana. Hasta el momento, ninguno ha hablado sobre este tema; lo que se sabe, es que desde hace un tiempo ya no viven juntos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.