Así como a Chalino Sánchez, unos balas acabaron con la vida de Saúl Viera estando en la cima del éxito

El joven cantante de origen mexicano Saúl Viera forma parte de las grandes leyendas de los corridos, entre los que también se encuentran Chalino Sánchez, El Halcón de la Sierra, El As de la Sierra, Adán Sánchez y varios más. Muchos fans de este género del Regional Mexicano, señalan que los corridos de la vieja escuela, son los mejores y no tienen punto de comparación con los actuales.

Al igual que el cantante y compositor sinaloense Chalino Sánchez, "El rey del corrido" (su nombre verdadero era Rosalino Sánchez Félix), Saúl Viera tuvo un trágico final estado en la cúspide del éxito. Apodado "El Gavilancillo", hijo de padres mexicanos, nació un 14 febrero de 1975 en California, Estados Unidos.

Saúl Viera muró el 11 de abril de 1998 a los 23 años de edad; fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una conocida cadena de restaurantes en Bellflower, California. Una persona se acercó al cantante, quien iba en compañía de su novia (no fue lastimada). Se dice que algo le reclamó y de un momento a otro, sacó una pistola y disparó varias veces en su contra. El asesino de "El Gavilancillo" nunca fue encontrado.

Saúl Viera perdió la vida a una corta edad.

Luego del funeral, el cantante de corridos fue sepultado en el Resurrection Catholic Cemetery, ubicado en Montebello, ciudad que forma parte del Condado de Los Ángeles, California. Sobre su sencillo tumba se encuentra una placa que dice:

Querido hijo, hermano y padre

Saúl Viera "El Gavilancillo"

Feb. 14, 1975 + Abr. 11, 1998

No lloren por mi querida familia que no he muerto, solo duermo, aquí nunca fui de ustedes, siempre fui de Dios y él ha venido a llevarme a casa.

La sencilla tumba de Saúl Viera.

La carrera musical de "El Gavilancillo" comenzó cuando un día, en compañía de unos amigos, fueron al famoso El Parral de South Gate en California, Estados Unidos. Incitado por sus acompañantes, Saúl subió al escenario y cantó acompañado de la banda. Para su suerte, en el lugar se encontraba Don Abel Orozco, dueño del Parral y Discos Linda, quien en ese momento estaba buscando un cantante estilo Chalino Sánchez, quien ya había fallecido (asesinado a balazos en su natal Culiacán, Sinaloa).

Posteriormente, Don Abel lo contrató y un mes después, Saúl Viera grabó su primer álbum. Se convirtió en una de las estrellas del Parral Night Club cantando corridos. Sin embargo, fue la canción norteña "Querido amigo" la que le dio gran éxito, así como "La piedra" y "Flor de Dalia".

Saúl Viera fue todo un fenómeno en Los Ángeles. Llenaban el Parral o el Farallón; asimismo, vendían cassettes en Las Pulgas (en Tijuana, Baja California) como pan caliente. Su tumba sigue siendo muy visitada por sus fieles fans, quienes mantienen vivo su recuerdo a través de las canciones que grabó.