Así como el de Ariana Grande, estos son otros documentales de celebridades en Netflix

"El tío Netflix" le ha apostado a la realización de todo tipo de contenido para mantener más que satisfechos a sus millones de usuarios, no por nada es considerado "el gigante del streaming". Netflix ha lanzado varios documentales de diversas celebridades que causan sensación y se apoderan de las tendencias en internet. En los próximos días se estrenará en la plataforma a nivel mundial "Ariana Grande: excuse me, i love you".

A través de sus redes sociales la hermosa y exitosa cantante estadounidense Ariana Grande, manifestó con respecto al lanzamiento de su documental en Netflix, que se trataba de una carta de amor para sus millones de fans, una celebración de todo lo que ha vivido junto con ellos durante los últimos años.

En "Ariana Grande: excuse me, i love you", podremos tener un vistazo más de cerca de su aclamado show "The sweetener world tour". En su post en su feed de Instagram, la también actriz quien hace unos años participó en la serie juvenil de Nickelodeon "Victorious", manifestó que agradecía a sus "Arianators" (nombre de su fandom) "por mostrarme más en esta vida, de lo que jamás había soñado, hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido o me he entregado por completo de manera constante durante mucho tiempo, aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar nuevamente lo eternamente agradecida que estoy".

Así como este documental de Ariana Grande, en el catálogo de Netflix podemos encontrar otras de estas grandes producciones.

A fines de noviembre pasado fue lanzado "Shawn Mendes: In Wonder", un documental del cantautor orignario de Pickering, Canadá, que se describe la vida cotidiana y la vida en el escenario del novio de la también cantante Camila Cabello. Asismimo se comparten detalles de la batalla que Shawn Mendes tuvo contra la depresión y la ansiedad. "'Canto sin tensión', 'mi voz es fuerte y saludable', hubo un tiempo en que escribía esto una y otra vez. ¿Es difícil proteger esa pureza que dio inicio a todo?", expresa el intérprete de 22 años de edad.

Otro de los documentales que ha producido "El tío Netflix" es "Blackpink: light up the sky", una película musical sobre el sensacional girl group de K-pop Blackpink, que realiza un seguimiento al grupo desde sus inicios hasta cosechar el merecido éxito. (K-dramas en Netflix: nueve series coreanas que no puedes dejar de ver).

A lo largo del documental sus integrantes Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie, comparten sus orígenes personales, sus inicios como aprendices, las dificultades que han vivido antes y después de su debut como Blackpink. Con respecto a "Blackpink: light up the sky", Netflix manifestó: "prueba que la música no conoce fronteras ni barreras idiomáticas, el documental ofrece una mirada íntima de las cuatro miembros de Blackpink".

En 2019 Netflix lanzó "Homecoming", una película del concierto de Beyoncé en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, show que marcó su regreso triunfal a los escenarios luego de su embarazo de mellizos.

A principios de este 2020 "el gigante del streaming" presentó "Miss Americana", un documental donde se invitaba a descubrir qué se esconde detrás de la fama, las canciones y todo aquello que se creía saber sobre la cantante estadounidense Taylor Swift.