Así conoció Lucía Méndez por primera vez a Vicente Fernández

Una de las actrices que tuvo la oportunidad de trabajar con Vicente Fernández fue Lucía Méndez de 66 años de edad quien hizo dos películas con el cantante se trata de Juan Armenta El Repatriado y El Hijo del Pueblo dos filmes muy taquilleros los cuales levantaron aún más la carrera de ambos artistas.

Como era de esperarse el programa Hoy le preguntó a Lucía Méndez como conoció Vicente Fernández y fue por medio de la también actriz Blanca Estela Limón quien no solo la presentó con los directores, también con el mismo Charro de Huentitán, quien la quiso en los dos filmes.

"El encuentro fue por Blanca Estela Limón que el señor Walerstein estaba buscando a la protagonista mujer de sus películas y Blanca Estela Limón me llevó, entonces al señor Walerstein le gustó porque de alguna manera ya tenía yo mis pininitos un poquito y fue cuando él me escogió posteriormente se lo enseñaron a Vicente Fernández, Vicente Fernández fue el que dijo sí quiero que ella esté conmigo, quiero que esté en las dos películas no la quiero filmar nada más por una sino por dos", dijo Lucía Méndez.

Y es que así como la actriz mexicana, varios famosos que tuvieron la oportunidad de trabajar con Vicente Fernández han contado anécdotas que tuvieron con la máxima leyenda de la música mexicana, dejando al público emocionado con tan bellos recuerdos.

Por si fuera poco todos los programas de espectáculos están hablando no solo de la vida del cantante, sino de la despedida que se está llevando a cabo en la Arena VFG donde amigos y familiares están dándole el último adiós.

La familia era todo para él

De acuerdo con Lucía Méndez otra de las cosas que también recuerda por parte de Vicente Fernández es que siempre le habló de sus padres que no pudo darles todo lo que deseaba, por lo que varias veces le dijo a la también llamada Colorina que estuviera muy unida a la familia, ya que era lo más valioso, prueba de ello es la hermosa dinastía que dejó el intérprete de Las Llaves de Mi Alma.