Así contó Karla Luna la traición de Karla Panini con su esposo Américo Garza

En junio de 2015 Karla Luna asistió al programa "Noches con Platanito" de Estrella TV, donde se mostró con el mejor optimismo al estar en ese entonces, en su tercera lucha contra el cáncer. La fallecida comendiante llegó al programa sin usar su peluca oncológica y con mucha fe de vencer esa enfermedad.

En aquella ocasión Karla Luna habló con Platanito sobre la traición que vivió de quien se decía su mejor amiga, Karla Panini, con su esposo Américo Garza. Contó que unos años atrás la "comare güera" le confesó que había besado a su esposo Américo, pero que no había pasado a más.

Karla Luna supo de todo lo que había entre su amiga Karla Panini y el padre de sus hijas pequeñas, por un celular que él le regaló a la hermana de Karla Luna, pero se le olvidó borrar varios mensajes y otras cosas más con respecto a su amorío con la "comare güera". Erika Luna al ver todo eso, no dudó en hacérselo saber a su hermana. La fallecida comediante aseguró que le dolió más la traición de su amiga. "Después de cada cosa mala, puede venir algo muy bueno", expresó entre lágrimas.

Es algo que me duele todavía, pero sé que va a pasar, sé que va a pasar y que un día solamente va a ser un mal recuerdo y que va a dejar de doler.

Unos meses antes de su lamentable muerte, Karla Luna tuvo una charla con EL DEBATE, donde compartió las siguientes palabras, en relación con la traición que vivió por parte de su mejor amiga, su comare: "la mayor enseñanza que he aprendido de la vida es que no debes de depositar nunca nada en nadie, no debes esperar nada de nadie".

En la única que debes de creer es en ti mismo, si depositamos siempre, no sé, cualquier cosa en otra persona, y esa persona nos falla, se va a caer todo, pero tú nunca te vas a fallar a ti.

"Entonces tienes que creer en ti, tienes que luchar por ti, tienes que luchar por tus sueños, tienes que levantarte de la cama para que no sean solo sueños y que empiecen a suceder las cosas”.

También te puede interesar:

La última voluntad de Karla Luna que Américo Garza no cumplió

Américo Garza y el acto cruel en el funeral de Karla Luna

Convivir con Karla Panini, la petición de Américo Garza