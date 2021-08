Así coqueteaba Vicente Fernández con Ana Gabriel en las narices de su esposa

Ana Gabriel de 65 años de edad sigue siendo una de las mujeres más populares de la música mexicana pues su trayectoria se ha dado gracias a su música romántica con la cual sigue conquistando a millones.

Dentro de sus años en la industria musical ha conocido a grandes artistas entre ellos a Vicente Fernández de 81, quien delante de su esposa le ha dicho que desea tener sus zapatos bajo su cama.

Delante de mi mujer le he dicho chaparra no pierdo las esperanzas de tener un día tus zapatitos debajo de mi cama y ella me ha contestado delante de mi mujer y para que los zapatitos mejor las piernas arriba de tus hombros, pero así es ella, dice Vicente Fernández en una entrevista que hizo para Historias Engarzadas.

Para quienes no lo saben Ana Gabriel ha tenido el apoyo de Vicente Fernández desde hace tiempo pues han tenido una amistad muy solidad la cual siempre sale a relucir en las entrevistas.

Otra de las cosas por las que Ana Gabriel es admirada ha sido por ser una mujer alejada de los escándalos, pues ella ha llevado su vida privada muy alejada de los medios.

Ana Gabriel también ha sido una mujer que ha contado en pocas ocasiones lo difícil que ha sido para ella llegar a la cima de la fama pues no ha sido nada fácil.

Cabe mencionar que otra de las grandes amistades de Ana Gabriel han sido Pedro Fernández, Tatiana y Verónica Castro con quienes se lleva muy bien.

Leer más: Angie Varona desde un yate presume a sus amigas más sexys en bikini