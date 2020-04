Así de bella era Anette Michel en sus inicios en Tv Azteca

Anette Michel está causando ruido en las redes sociales y es que ha compartido una serie de fotos, con las cuales demuestra como lucía en sus inicios dentro del mundo del espectáculo el cual le ha dado mucho en si vida.

Por si fuera poco Michel además de causar sensación, también logró nostalgia para los que conocen sus inicios, pues siempre se le ha visto como una mujer humilde dentro del medio.

"Anette estas preciosa te amo", "Mi amor me encantas de verdad Reyna", "Sí la belleza fuera pecado, usted no tendría perdón dé Dios", le escribieron a Michel en la primera foto que alcanzó más de quince mil.

En otra foto se le puede ver a la conductora de MasterChef México con un look más antiguo con el que deja en claro que tiene años modelando y es que su imagen en ese entonces era mucho más desafiante que la que hoy conocemos, como toda una mujer de respeto, alejada de los escándalos.

"Look de Ángela en la telenovela al norte del corazón, como me gustaba verla", "Anette, eres un Sol, siempre guapa y muy elegante como siempre, me quiero casar contigo", le escribieron a Michel por la foto.

Cabe mencionar que muchos desean que Anette regrese pronto a MasterChef, pero la contingencia ocurrida debido al coronavirus podría afectar el regreso del famoso reality de Tv Azteca, donde ella es una de las más queridas.

