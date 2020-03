Así de bella era Carmen Salinas antes de ser famosa

Carmen Salinas dejó con la boca abierta a todos sus seguidores en Instagram y es que la famosa mostró una serie de fotos de su juventud causando todo tipo de reacciones ya que algunas imágenes fueron mucho antes de convertirse en famosa haciendo tremendo revuelo pues la mujer era muy atractiva.

Y es que Salinas es uno de los personajes más populares de la pantalla chica pues se podría decir que fue una de las primeras animadoras e imitadora de las famosas en su época por lo cual su trabajo la llevó a realizar varias giras por todo México incluso tuvo la oportunidad de convivir con grandes estrellas como Silvia Pinal y la misma María Félix.

Pero eso no es todo ya que Carmen a pesar de los años se ha mantenido vigente pues la humildad ante todo la han convertido en un icono mexicano muy importante pues la corcholata ha hecho papeles referentes a una clásica mujer de familia que saca adelante a sus hijos.

"Que hermosa mujer Dios y María santísima te bendigan", "Wow que peinadazo, en esa época se notaba quien se arreglaba y quien no" le escribieron a la actriz.

Además la actriz no solamente ha estado vigente en el mundo del espectáculo también en la política prueba de ello cuando se convirtió en diputada de la Ciudad de México y aunque a muchos no les gustó, pues consideran que no sabe nada de dicho ambiente ella salió adelante pues siempre le ha gustado ayudar a los demás.

Te puede interesar

Napoleón y el brillante proyecto que el COVID-19 le ha inspirado

Revelan el motivo que causó la pelea entre Kim Kardashian y Kourtney

¿Cuáles son los estrenos de Amazon Prime Video en abril?