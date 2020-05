Así de bella era Merle Uribe en su juventud

Una de las actrices más bellas del cine mexicano en la década de los 70,s es y seguirá siendo Merle Uribe quien sigue demostrando en redes sociales que los años no han pasado sobre ella, ya que a sus 64 años se ve espectacular.

Pero muchos usuarios se han dado la tarea de ver como lució en sus años más gloriosos, pues no es un secreto que muchos actores estuvieron detrás de su amor, por lo cual aquí te diremos como lucía.

De ojos grandes, cabellera espectacular y una figura de envidia, Merle Uribe dejaba a más de uno con la boca abierta, incluso Vicente Fernández cayó en sus encantos, ya que la actriz aseguró en 2008 que ambos mantuvieron una relación, pero está era prohibido, pues ya estaba casado con Cuquita Abarca.

Por si fuera poco Merle Uribe ha dicho en algunas entrevistas que el secreto para tener una figura bien definida fue el flamenco y fue gracias al baile que se dio a conocer en el mundo del espectáculo.

Realmente el baile flamenco te hace que tengas una buena postura, te hace obviamente un buen cuerpo y además unas piernas bien hechas, dijo Merle Uribe al revelar su secreto de belleza en una entrevista.

Las foto novelas fue otra plataforma donde Merle Uribe explotó su belleza al máximo y es que las tomas de cada imagen, además de ser bien cuidadas no necesitaban de photoshop, ya que la naturalidad de la artista era maravillosa.

"Me gusta mucho esa señora todavía está muy guapa", "Merle Uribe muy segura con un gran porte a pesar de tantas ironías de la vida que a tenido", le escriben a Merle Uribe.

Se reconcilia con su hijo

Recordemos que Merle Uribe mantuvo un pleito con su hijo Héctor Tapia hace algún tiempo y es que lo acusó de maltratarla, mientras que el hombre dijo que todo el enojo de su madre era por ser homosexual lo que llevó a que ambos se dieran con todo ante los medios.

Aunque hace un mes la guapa mujer dijo que ambos se reconciliaron dejando atrás sus diferencias los cuales los llevó a separarse de una manera muy cruel.

"Yo la verdad perdoné a Héctor y él me perdonó a mí, o sea yo no quiero traer esa carga nunca más, o sea no sé cuándo me puedo morir, ahora si no sabes ya no es tiempo de estar peleando con la gente finalmente es mi hijo, yo lo parí...", dijo Merle para Ventaneando.

