Así de bella luce África Zavala en su reaparición en las telenovelas en Vencer el pasado y luce cuerpazo

México. La actriz mexicana África Zavala regresa a las telenovelas tras haber permanecido sin trabajar durante varios meses, ya que se convirtió en mamá por vez primera.

África sorprende al mostrar lo bella que luce tras haber tenido a León, en agosto de 2020, y parece que jamás estuvo emabarazada, ya que luce un cuerpazo.

Y la guapa África vuelve a los melodramas en Vencer el pasado, donde comparte actuación con Érika Buenfil, Angelique Boyer y Horacio Pancheri, entre otros actores.

En entrevista con el programa Hoy, África, originaria de Ciudad de México, y quien tiene 35 años de edad, comentó recientemente que pudo volver a su peso normal con facilidad, tras haber tenido a su hijo, y dijo de qué manera.

Siempre hice ejercicio, aunque traía mi panzota ahí me veías en la escalera y nunca paré con eso, después de tener el bebé, hice dietas, me nutrí mucho, nunca me descuidé y rápido bajé los 9 kilos que subí en el embarazo."