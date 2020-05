Así de bella lucía Isaura Espinoza cuando inició en el cine

Isaura Espinoza es una de las primeras actrices de la pantalla chica, a sus 63 años sigue teniendo éxito en los melodramas, su última participación fue en Médicos, línea de vida, donde interpretó a Violeta.

Además la mujer originaria de Piedras Negras, Coahuila aún posee la belleza que la a caracterizado desde sus inicios en la década de los 70's donde robaba suspiros entre sus fanáticos, es por eso que aquí te diremos como lucía en su juventud.

Su belleza la llevó a formar parte de grandes melodramas en la pantalla grande como Buenas y con... movidas, Mujer de cabaret y Playa prohibida entre otras, aunque muchos pensarían que su belleza la ayudó en todos sus proyectos, en realidad solo se trató de un plus, ya que tiene un gran talento el cual sigue demostrando.

Aunque para muchos Isaura Espinoza es parte del mundo de las ficheras debido a la época en que empezó a trabajar otros han dicho lo contrario, ya que sobresalió de dicho género, ya que siempre buscó papeles de todo tipo.

"Isaura sigues siendo muy guapa me encanta mirarte e la película huevos rancheros, que guapota", "Hay Isaura con ese cabello tan hermoso, ese mechón, esa voz gruesa, esa altura esa edad mmm.. y ese cuerpo me ponen inquieto", le escriben a Isaura.

Cabe mencionar que el año pasado estuvo en el ojo del huracán después de que estuvo en una cena con el actor Sergio Goyri, quien ofendió a la actriz Yalitza Aparicio después de su nominación al Óscar por la película Roma, por lo que se llevó varios ataques en redes sociales.

Es ya no puede tener uno su punto de vista por que bueno, tú no sabes todo lo que me han dicho en las redes sociales bueno de eso y más, dijo Isaura Espinoza para el programa Intrusos.