Así de bella lucía Rosita Pelayo en su juventud

Rosita Pelayo sigue siendo un ejemplo de dedicación y perseverancia, ya que a sus 61 años sigue estando vigente en el mundo del espectáculo a pesar de tener artritis reumatoide ella da conferencias de superación personal para personas que padecen dicho mal.

Muchos de sus fans se preguntan como fueron sus inicios y como lucía en su juventud, pues nadie duda que poseía una tremenda belleza además de una espectacular, es por eso aquí te mostraremos como lucía la famosa.

Fue a principios de los ochenta donde la vimos debutar por primera vez en el programa de televisión Cachún cachún ra ra!, donde salía como Rocío personaje entrañable que hasta la fecha sigue siendo recordado, por su belleza y nobleza.

La carrera de Rosita Pelayo ha sido intachable pues gracias al programa ya mencionado se le abrieron varias puertas en el cine y el teatro como Fuera de serie, Qué bonito amor y Carita de ángel entre otros proyectos.

Actualmente Rosita Pelayo no se da por vencida y en silla de ruedas sigue dando lo mejor de ella, ya que presenta su monologo No soy lo que soñé, donde causa la risa de sus fans por su divertida participación como "Concha".

Yo dije yo no puedo deja de ser actriz, yo no puedo dejar de estar arriba de un escenario, no puedo dejar de estar sin una cámara, yo no puedo, mi vida es eso, respirar es eso entonces dije no, reveló Rosita Pelayo a Mara Patricia Casteñeda.